Найсмішніше з соцмереж за тиждень: "Надя"хана Раді", падіння Лаврова та вибори в Росії
Нардепа Надію Савченко звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді України. Під час форуму "Росія – країна можливостей" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спіткнувся на сходах і впав на коліно. Ну і звичайно – вибори президента в Росії. Ці теми "розірвали" соцмережі і користувачі знову проявили власну творчість, сарказм, гумор та іронію. Найсмішніше та найцікавіше – далі.
"Надя "хана Раді"
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що нардеп Надія Савченко планувала знищити гранатами урядову і посадову ложі Верховної Ради України.
"Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів Луценко.
Користувачі соцмереж миттєво відреагували на ситуацію.
Лавров впав на коліно
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію під час форуму "Росія – країна можливостей". Виходячи на сцену перед лекцією, політик спіткнувся на сходах і впав на коліно.
Момент падіння Лаврова зняв на фото кореспондент сайту Ura.ru. Проте згодом новину і фото падіння російського міністра видалили із сайту.
Але від юзерів нічого не приховаєш: меми, карикатури, кумедні фрази миттєво заполонили соцмережі.
Вибори! Вибори!
18 березня в Росії вибори президента. Окрім зафіксованих порушень, на виборчих дільницях не обійшлося і без курйозних моментів.
Ось так закликають росіян прийти і проголосувати.
А в Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені.
Свій голос також віддав супермен.
У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця.
У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.
А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.
Користувачі соцмереж жартують, що аби виборці мали сили віддати свій голос, їх підгодовували.
Порошенко та шапка
В середу, 14 березня, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок. Під час привітання президентів на землю впала шапка одного з солдатів почесної варти. Після завершення офіційної церемонії Порошенко, прямуючи разом із Ван дер Белленом червоною доріжкою, підняв шапку і надягнув її солдатові на голову.
І цей курйоз не дав спокою користувачам соцмереж.