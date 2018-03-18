Найсмішніше з соцмереж за тиждень: "Надя"хана Раді", падіння Лаврова та вибори в Росії

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що нардеп Надія Савченко планувала знищити гранатами урядову і посадову ложі Верховної Ради України.

"Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів Луценко.

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на ситуацію.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

извините, фотошопил на xiaomi pic.twitter.com/3VKw4yMVMx — Лі Куан Ющ (@vitryak) 15 березня 2018 р.

Рубан: «Надя, навіщо ти збила Аргентинський літак над ГПУ? Взагалі-то він летів до росії.»

Савченко: «Та я ж невменяємая. Я можу і той купол разфігачіть. Підемо покажу, тут недалеко. pic.twitter.com/BS4ngDZfuZ — Regina️ (@ylyana90) 15 березня 2018 р.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

Лавров впав на коліно

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію під час форуму "Росія – країна можливостей". Виходячи на сцену перед лекцією, політик спіткнувся на сходах і впав на коліно.

Момент падіння Лаврова зняв на фото кореспондент сайту Ura.ru. Проте згодом новину і фото падіння російського міністра видалили із сайту. Але від юзерів нічого не приховаєш: меми, карикатури, кумедні фрази миттєво заполонили соцмережі.

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров Допис, поширений Eлена (@elena_rudeiro) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT

Редкий кадр - африканский диктатор объезжает лошадь восточно-европейской породы pic.twitter.com/yAcNoY21c7 — Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 15 березня 2018 р.

Лавров и Путин приступили к созданию преемника под восхищенные взгляды любящего народа pic.twitter.com/8VFE8P46qH — Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 15 березня 2018 р.

Схема устройства государства российского ("Теория государства и права" 1-й курс). pic.twitter.com/P9ArP170Hc — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 16 березня 2018 р.

Вибори! Вибори!

18 березня в Росії вибори президента. Окрім зафіксованих порушень, на виборчих дільницях не обійшлося і без курйозних моментів.

Ось так закликають росіян прийти і проголосувати.

А в Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені.

Свій голос також віддав супермен.

У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця.

У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.

А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.

Користувачі соцмереж жартують, що аби виборці мали сили віддати свій голос, їх підгодовували.

Порошенко та шапка

В середу, 14 березня, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок. Під час привітання президентів на землю впала шапка одного з солдатів почесної варти. Після завершення офіційної церемонії Порошенко, прямуючи разом із Ван дер Белленом червоною доріжкою, підняв шапку і надягнув її солдатові на голову.

І цей курйоз не дав спокою користувачам соцмереж.