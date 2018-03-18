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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найсмішніше з соцмереж за тиждень: "Надя"хана Раді", падіння Лаврова та вибори в Росії

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Найсмішніше з соцмереж за тиждень
Найсмішніше з соцмереж за тиждень / колаж 24 Канал

Нардепа Надію Савченко звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді України. Під час форуму "Росія – країна можливостей" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спіткнувся на сходах і впав на коліно. Ну і звичайно – вибори президента в Росії. Ці теми "розірвали" соцмережі і користувачі знову проявили власну творчість, сарказм, гумор та іронію. Найсмішніше та найцікавіше – далі.

"Надя "хана Раді"

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що нардеп Надія Савченко планувала знищити гранатами урядову і посадову ложі Верховної Ради України.

"Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів Луценко.

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на ситуацію.

Лавров впав на коліно

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію під час форуму "Росія – країна можливостей". Виходячи на сцену перед лекцією, політик спіткнувся на сходах і впав на коліно.

Момент падіння Лаврова зняв на фото кореспондент сайту Ura.ru. Проте згодом новину і фото падіння російського міністра видалили із сайту.

Але від юзерів нічого не приховаєш: меми, карикатури, кумедні фрази миттєво заполонили соцмережі.

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров

Допис, поширений Eлена (@elena_rudeiro)

Вибори! Вибори!

18 березня в Росії вибори президента. Окрім зафіксованих порушень, на виборчих дільницях не обійшлося і без курйозних моментів.

Ось так закликають росіян прийти і проголосувати.

А в Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені.

Свій голос також віддав супермен.

У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця.

У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.

А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.

Користувачі соцмереж жартують, що аби виборці мали сили віддати свій голос, їх підгодовували.

Порошенко та шапка

В середу, 14 березня, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок. Під час привітання президентів на землю впала шапка одного з солдатів почесної варти. Після завершення офіційної церемонії Порошенко, прямуючи разом із Ван дер Белленом червоною доріжкою, підняв шапку і надягнув її солдатові на голову.

І цей курйоз не дав спокою користувачам соцмереж.

Теги: Вибори в Росії 2018 Курйозні новини Володимир Путін Надія Савченко Меми Юрій Луценко Сергій Лавров Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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