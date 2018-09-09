Найсмішніше за тиждень: знову 3 вересня, Маск з косяком і простий Порошенко

"И снова 3 сентября", Маск із косяком та Порошенко в літаку. Тиждень, що минає, потішив інтернет-юзерів не одним приводом для влучних колажів та кумедних мемів.

До вашої уваги підбірка найкумедніших дописів із соціальних мереж.

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"И снова 3 сентября"

Пісня російського виконавця Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік у цей день дає нагоду запеклим "поціновувачам" його творчості створювати все нові меми.





-Он перевернул календарь, а там сразу 4-е сентября!

-Господи, прекрати, они же дети! — всегда так делаю! (@romandos) 2 вересня 2015 р.

— Перевернул?

— Перевернул.

— И как?

— Третье сентября.

— Снова?!?!?! В смысле... Хэрэ прикалываться, блины подгорают! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 3 вересня 2015 р.

Маск з косяком

Співзасновник компаній SpaceX та Tesla, відомий американський мільярдер Ілон Маск відзначився у прямому ефірі радіошоу.

У програмі відомого американського коміка Джо Рогана Маск не відмовився від косяка з марихуаною, який йому запропонував ведучий.

Така витівка винахідника одразу дала привід для реакції у соцмережах.

Elon Musk brought the truth. pic.twitter.com/zISfWoQt72 — Le Cinéphiles (@LeCinephiles) 9 вересня 2018 р.

*Hits Blunt*

*Shoreline mafia's Musty starts playing in the background*

*Elon musk transforms into Elon must? pic.twitter.com/NzVFJx2bqd — whogoteczema (@whogoteczema) 8 вересня 2018 р.

"Простолюдин" Порошенко

Початок польотів лоукостера Ryanair з України президент Петро Порошенко відсвяткував по-особливому.

В цей день його помітили на борту рейсового літака, так сказати, серед "простих людей".

Реакція соцмереж з цього приводу не забарилась.