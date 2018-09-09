Найсмішніше за тиждень: знову 3 вересня, Маск з косяком і простий Порошенко
"И снова 3 сентября", Маск із косяком та Порошенко в літаку. Тиждень, що минає, потішив інтернет-юзерів не одним приводом для влучних колажів та кумедних мемів.
До вашої уваги підбірка найкумедніших дописів із соціальних мереж.
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"И снова 3 сентября"
Пісня російського виконавця Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік у цей день дає нагоду запеклим "поціновувачам" його творчості створювати все нові меми.
Маск з косяком
Співзасновник компаній SpaceX та Tesla, відомий американський мільярдер Ілон Маск відзначився у прямому ефірі радіошоу.
У програмі відомого американського коміка Джо Рогана Маск не відмовився від косяка з марихуаною, який йому запропонував ведучий.
Така витівка винахідника одразу дала привід для реакції у соцмережах.
"Простолюдин" Порошенко
Початок польотів лоукостера Ryanair з України президент Петро Порошенко відсвяткував по-особливому.
В цей день його помітили на борту рейсового літака, так сказати, серед "простих людей".
Реакція соцмереж з цього приводу не забарилась.