21:01
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
25°C 13°C
  • понеділок
    19°C 12°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Найсмішніше за тиждень: знову 3 вересня, Маск з косяком і простий Порошенко

1499 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 Каналу

"И снова 3 сентября", Маск із косяком та Порошенко в літаку. Тиждень, що минає, потішив інтернет-юзерів не одним приводом для влучних колажів та кумедних мемів.

До вашої уваги підбірка найкумедніших дописів із соціальних мереж.

Дивіться також: Політичні меми епохи незалежності: як змінилися відносини між президентами і журналістами

"И снова 3 сентября"

Пісня російського виконавця Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік у цей день дає нагоду запеклим "поціновувачам" його творчості створювати все нові меми.

Меми 3 сентября Шуфутинский
3 сентября Шуфутинский меми

3 сентября Шуфутинский мем

мем 3 сентября Шуфутинский песня

мем 3 сентября Шуфутинский

3 сентября Шуфутинский мем

3 сентября календар Шуфутинский мем

Маск з косяком

Співзасновник компаній SpaceX та Tesla, відомий американський мільярдер Ілон Маск відзначився у прямому ефірі радіошоу.

У програмі відомого американського коміка Джо Рогана Маск не відмовився від косяка з марихуаною, який йому запропонував ведучий.

Така витівка винахідника одразу дала привід для реакції у соцмережах.

via GIPHY

"Простолюдин" Порошенко

Початок польотів лоукостера Ryanair з України президент Петро Порошенко відсвяткував по-особливому.

В цей день його помітили на борту рейсового літака, так сказати, серед "простих людей".

Реакція соцмереж з цього приводу не забарилась.

 

Теги: Новини України Курйозні новини Петро Порошенко Меми Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
сьогодні, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
сьогодні, 19:43 Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня
Автокефалія в Україні, можливий дефолт, новий "голова" "ДНР", хімвикиди в Криму: підсумки тижня
сьогодні, 19:01 Автокефалія в Україні, можливий дефолт, новий "голова" "ДНР", хімвикиди в Криму: підсумки тижня
Анастасія Ковач-Петрушенко
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сьогодні, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: Тайсон може переїхати в Туреччину, ПСЖ підсилився чемпіоном світу
 25 грудня 2016 , 07:30
Skoda Superb "на бляхах" - з прицілом на утилізацію
 17 червня , 08:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук