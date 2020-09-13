Тиждень, що минає, був насичений на політичні події, тож, жартувати було з чого. Варто лише згадати про інтерв'ю ексочільника Офісу Президента Андрія Богдана, яке тривало понад 4 години. Також українці не оминули увагою й нахабні вимоги бойовиків щодо інспекції біля Шумів. Ну, і наостанок вічна тема – місцеві вибори в Україні.

Жарти й найсмішніші меми на ці й інші теми для вас зібрав 24 канал.

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Місцеві вибори is coming

До місцевих виборів ще понад місяць, однак міста України вже давно рясніють від політичних білбордів та обіцянок на кожному кроці. І чим менше часу залишається до виборів, тим небезпечніше ходити на вулицю та навіть перевіряти поштові скриньки, адже всюди є вони – агітатори.

Інтерв'ю Богдана

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан дав розлоге інтерв'ю на 4,5 години Дмитру Гордону. І наговорив він дуже багато. Подейкують, що у такий спосіб Богдан намагається привернути до себе увагу. Що ж, вийшло це у нього зовсім непогано.

Важливо Богдан дав інтерв'ю Гордону: коротко про головне з розмови



Стікери з найяскравішими цитатами Богдана / Фото RegioNews.ua

Нахабні "хотєлкі" бойовиків

Цього тижня мала відбутися інспекція українських укріплень біля Шумів, однак її скасували через обурливі вимоги окупантів. Річ у тім, що ворог хотів відвідати не лише позиції біля Шумів, а й інші місця. А також мали бажання все зафіксувати на відео.

Українці трохи пофантазували на тему того, як би минула ця інспекція, якби вона відбулася.