Найсмішніші меми тижня: повернення Міхо, 9 травня головного мозку і Ріо-Де-Жанейро по-львівські

Цей тиждень видався насиченим на події, а значить жартувати було з чого. Українці жартували з легендарного повернення Міхо та шукали адекватне пояснення встановленню Божої Матері на язичницькому городищі на Львівщині. І, звісно, не обійшлося без абсурдних новин "з-за порєбріка". Водночас навіть в Україні ОПЗЖоповці 9 травня влаштували ватний шабаш.

Повернення Міхо

Відомий грузинський та український політик таки отримав посаду очільника Виконавчого комітету реформ в Україні.

До теми Зараз немає часу для "розкачки", – Саакашвілі про проблеми економіки

Минуле Саакашвілі добре запам'яталося лазанням по дахах та легендарним "бе-бе-бе" у бік Авакова. Тепер Міхо знову вривається в українську політику. Чи стане він героєм нових мемів – побачимо згодом.

День побєдобєсія в РФ

Ми вже давно звикли до істеричних криків росіян про "дєди ваєвалі", які вони вигукують щороку 9 травня. І, коли знається, що нижче вже нема куди, росіяни стрімко пробивають дно. До прикладу, у Новосибірську ветеранів вітали з автовишки, схожої на смітник.

Варто пояснити, що в Україні та Європі 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Українці у цей день згадують одну з найтрагічніших подій людства та розуміють важливість, чому це не повинно повторитися. Натомість росіяни звикли наряджати дітей у військову форму та вішати георгієвські стрічки на все, що рухається.

Послаблення карантину

Вже з понеділка, 11 травня, в Україні стартує перший етап послаблення карантину. У перукарнях та салонах краси буде аншлаг.

Ріо-де-Жанейро у Львові

На Львівщині на території заповідника "Стільське городище" самовільно встановили капличку із скульптурою Матері Божої та збудували сходи. У мережі, зі свого боку, не розуміють доцільність таких дій і наголошують на важливості зберегти автентичність цього місця.