15:07
2 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
      Вєсті Кремля
      21:10, 1 лютого
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, 1 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Найсмішніші казуси Олімпійських ігор: хто посів перші місця скандального рейтингу

      Спорт навиворіт 14 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Олімпійські ігри є головними змаганнями в історії людства. Проте у сучасному світі це не лише спортивні перегони, але й яскраве шоу. Здавалося, все має бути на вищому рівні, проте, інколи трапляються комічні епізоди, які запам'ятовуються надовго.

      Також у випуску:

      В ОАЕ відродили древню розвагу предків – перегони на верблюдах. Перші такі змагання відбулися ще у сьомому столітті. До слова, найгарячіші баталії, що розгоряються в Дубаї, виглядають не менш видовищно, ніж забіги інших скакунів. 

      Теги: Спорт навиворіт Спорт Перегони ОАЕ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини
      сьогодні , 13:00 Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини
      Яніна Ткачук 217
      Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      сьогодні , 12:01 Письмо из Луганска: как ни старайся, забыть о войне невозможно
      Ольга Черненко 450
      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      сьогодні , 08:40 Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      Артем Овдієнко 1957
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сьогодні , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 2506
      Хто веде популістів до влади?
      1 лютого , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 2260
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук