Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії

Тиждень, що минає, відзначився чималою кількістю мемів. Найбільше перепало прибічникам Путіна, проти яких США ввели санкції. Та й в Україні було над чим посміятися.

Санкції проти Росії

Тиждень розпочався з новини, яку всі давно очікували – США озвучили так звану "кремлівську доповідь". Документ на понад 200 сторінок містить дані про російських чиновників, які збагатилися через наближеність до влади. Та найбільшу цікавіть викликав перелік цих осіб.

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Минфин США подготовит новые санкции против России настолько быстро, насколько это будет возможно, антироссийские меры могут быть озвучены уже через месяц, заявил министр финансов Стивен Мнучин,

— приводит «РИА Новости» заявление Мнучина на слушаниях в банковском комитете сената. pic.twitter.com/w34T4uGsmV — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 30 січня 2018 р.

Загалом у списку містяться імена 210 російських топ-чиновників та олігархів. Але про можливі санкції проти них нічого немає. Та це у відкритій частині. Є ще закритий список. Там вже передбачені санкції проти росіян.

Страна должна знать своих антигероев pic.twitter.com/GMTzmW1mzc — Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 30 січня 2018 р.

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Без комментариев. В этом заголовке прекрасно ВСЁ: Россия ПОЧТИ ДОГНАЛА ТАДЖИКИСТАН в мировом рейтинге экономической свободы: https://t.co/dzl26K39pK — Artem Torchinskiy (@tema57) 2 лютого 2018 р.

Удивительный щит встретили сегодня прямо на федеральной трассе на выезде из города. Даже специально забрались повыше посмотреть, нет не показалось.

Так и есть – Надоел! pic.twitter.com/zQg2p3wZEm — Andrey Pivovarov (@brewerov) 2 лютого 2018 р.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи". Загалом 114 чиновників і 96 бізнесменів. Мінфін США не назвав джерела інформації для складання доповіді, але список "олігархів" (96 імен) цілком повторив рейтинг російських мільярдерів Forbes зразка 2017 року. У нього також потрапили керівники 19 російських держкомпаній.

Самі фігуранти "кремлівського списку" за один день втратили чималу суму.

Нацдружини

Топ-темою в Україні за минулий тижлень стали так звані "Національні дружини". парамілітарне об'єднання, яке було створено ще минулого року, гучно про себе заявило в кінці минулого тижня, коли провело акцію-марш в центрі Києва.

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Навколо їх створення одразу поповзли чутки: хто і чому їх створив, чим вони займатимуться? І чи законно вони діятимуть. Адже попри заяви командира "Національної дружини" Ігоря Михайленка, що ніякого патрулювання вулиць чи охорони громадського порядку з використанням зброї не буде, у самій організації заявили, що при патрулюванні вулиць українських міст "дружинники" матимуть легальну зареєстровану зброю.

Я вже бачу ці заголовки: «Люди, які називають себе «дружинами», протестують проти маршу ЛГБТ» pic.twitter.com/3LPC2DlA2h — Майкл Щур (@MichaelShchur) 3 лютого 2018 р.

Збитий російський Су-25 у Сирії

3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув. Спочатку була інформація, що пілотом літака виявився уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну. Однак згодом цю інформацію спростували. Хоча пілот і справді був з Криму.

«Министерство обороны подтвердило, что в Сирии сбили российский Су-25»



Как в Сирии могли сбить российский самолёт и убить пилота, если Путин уже четыре раза выводил войска из Сирии?! — Сталингулаг (@StalinGulag) 3 лютого 2018 р.

"Это был не российский самолёт! Такой самолёт можно купить в любом военторге!" (с) Кремль pic.twitter.com/OZncyJhNKk — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 3 лютого 2018 р.

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Россия бомбит Сирию сразу трупами — МинПанд (@crimeapanda) 3 лютого 2018 р.

Что дальше? Да хоть лётчики с неба. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 3 лютого 2018 р.

Я считаю, что именем погибшего в Сирии лётчика надо назвать какую-нибудь улицу в его родном городе — так прямо и назвать: «Улица имени полного дурака, погибшего за чужие бабки и чужие интересы на далёкой, богом забытой чужбине».(с) pic.twitter.com/arrGsPplbZ — Святослав Филатов (@proffmed) 3 лютого 2018 р.

У Росії знову 37-ий рік

У Росії тривають арешти за пости та висловлювання у інтернеті. Традиційно вироки отримують лише противники Путіна. Так, суд Москви заарештував на п'ять діб прес-секретаря політика Олексія Навального Кіру Ярмиш. Суд встановив, що Ярмиш ретвітнула відео для формування негативного образу одного з зареєстрованих кандидатів на пост президента Росії.

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Раніше цей же суд заарештував на вісім діб прес-секретаря передвиборного штабу Навального Руслана Шаведдінова. Шаведдінов і Ярмиш 28 січня вели пряму трансляцію "Страйку виборців" по всій Росії на каналі "Навальний Live". Своє місцезнаходження вони не розкривали.

Сегодня Путин врал о свободе слова в российском интернете. Не верьте Путину. Сотни человек осуждены за высказывание своего мнения в интернете. https://t.co/MmzuhfpVRg pic.twitter.com/qL85sW8PXn — Грани.Ру (@GraniTweet) 30 січня 2018 р.

Коротко о российском правосудии:



• Суд арестовал за ретвит пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш на пять суток.



• Суд приговорил к штрафу производителя «Боярышника» с метанолом, от которого в 2016 году умерли 76 человек — Сталингулаг (@StalinGulag) 1 лютого 2018 р.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який відкрито агітував за свого начальника, отримав лише попередження від керівництва російського ЦВК.

За агитацию в пользу одного из кандидатов с использованием служебного положения - 0 суток. За твит, формирующий негативное отношение к одному из кандидатов - 5 суток. Как говориться, почувствуйте разницу. pic.twitter.com/MQYbFQ1oXM — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 2 лютого 2018 р.

Гу Жва

Редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва знову опинився у центрі скандалу. Вирішивши не очікувати результатів слідства та суду, він втік до Австрії, де попросив політичного притулку. Тому пропонуємо ще раз пригадати пісню Джо Дассен "Гу Жва" від Процишин офіційний & Вєсті UA.

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Путін та косплей

Успіх інших світових тоталітарних лідерів не дають покою Володимиру Путіну. От він і намагається у всьому бути схожим на них. Але підробка ніколи не зрівняється з оригіналом.

Пыня начал косплеить Кима. Северная Корея ближе чем ты думаешь. pic.twitter.com/IXE75ZvmqR — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 2 лютого 2018 р.

Різне

Вот это сюрр!

Самолет с 84 сантехниками на борту пришлось посадить из-за проблемы с туалетамиhttps://t.co/72kIdQtb4F pic.twitter.com/CaWzqkc977 — политический таблоид (@beztabu_net) 30 січня 2018 р.

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