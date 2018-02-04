Найсмішніші меми тижня: 210 спартанців Путіна, Гу Жва, здохнути у Сирії
Тиждень, що минає, відзначився чималою кількістю мемів. Найбільше перепало прибічникам Путіна, проти яких США ввели санкції. Та й в Україні було над чим посміятися.
Санкції проти Росії
Тиждень розпочався з новини, яку всі давно очікували – США озвучили так звану "кремлівську доповідь". Документ на понад 200 сторінок містить дані про російських чиновників, які збагатилися через наближеність до влади. Та найбільшу цікавіть викликав перелік цих осіб.
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Загалом у списку містяться імена 210 російських топ-чиновників та олігархів. Але про можливі санкції проти них нічого немає. Та це у відкритій частині. Є ще закритий список. Там вже передбачені санкції проти росіян.
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Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи". Загалом 114 чиновників і 96 бізнесменів. Мінфін США не назвав джерела інформації для складання доповіді, але список "олігархів" (96 імен) цілком повторив рейтинг російських мільярдерів Forbes зразка 2017 року. У нього також потрапили керівники 19 російських держкомпаній.
Самі фігуранти "кремлівського списку" за один день втратили чималу суму.
Нацдружини
Топ-темою в Україні за минулий тижлень стали так звані "Національні дружини". парамілітарне об'єднання, яке було створено ще минулого року, гучно про себе заявило в кінці минулого тижня, коли провело акцію-марш в центрі Києва.
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Навколо їх створення одразу поповзли чутки: хто і чому їх створив, чим вони займатимуться? І чи законно вони діятимуть. Адже попри заяви командира "Національної дружини" Ігоря Михайленка, що ніякого патрулювання вулиць чи охорони громадського порядку з використанням зброї не буде, у самій організації заявили, що при патрулюванні вулиць українських міст "дружинники" матимуть легальну зареєстровану зброю.
Збитий російський Су-25 у Сирії
3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув. Спочатку була інформація, що пілотом літака виявився уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який зрадив Україну. Однак згодом цю інформацію спростували. Хоча пілот і справді був з Криму.
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У Росії знову 37-ий рік
У Росії тривають арешти за пости та висловлювання у інтернеті. Традиційно вироки отримують лише противники Путіна. Так, суд Москви заарештував на п'ять діб прес-секретаря політика Олексія Навального Кіру Ярмиш. Суд встановив, що Ярмиш ретвітнула відео для формування негативного образу одного з зареєстрованих кандидатів на пост президента Росії.
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Раніше цей же суд заарештував на вісім діб прес-секретаря передвиборного штабу Навального Руслана Шаведдінова. Шаведдінов і Ярмиш 28 січня вели пряму трансляцію "Страйку виборців" по всій Росії на каналі "Навальний Live". Своє місцезнаходження вони не розкривали.
При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який відкрито агітував за свого начальника, отримав лише попередження від керівництва російського ЦВК.
Гу Жва
Редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва знову опинився у центрі скандалу. Вирішивши не очікувати результатів слідства та суду, він втік до Австрії, де попросив політичного притулку. Тому пропонуємо ще раз пригадати пісню Джо Дассен "Гу Жва" від Процишин офіційний & Вєсті UA.
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Путін та косплей
Успіх інших світових тоталітарних лідерів не дають покою Володимиру Путіну. От він і намагається у всьому бути схожим на них. Але підробка ніколи не зрівняється з оригіналом.
Різне
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