Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором

У Києві тепер не просто міський голова, а – справжній Аквамер: інтернет вибухнув кумедними мемами щодо столичного потопу. У Кабміні з'явились сортувальні смітники: їх убогий вигляд насмішив людей. Художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них гумористичні gif-картинки, – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.

Аквамер та потоп у столиці

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Потужні зливи, які випали у Києві цього тижня, стали приводом для жартів у мережі. Народна творчість об'єднала у мемах і бездіяльність чинного мера столиці Віталія Кличка, і подорожчання у громадському транспорті, і дороги Києва, які через грози перетворилися на ріки.

Так, Кличко став центральним персонажем у фотожабах киян. Він то виринає із затопленого підземного переходу, то пропонує за 8 гривень покататись на гондолі.

Вітаємо Віталія Кличка, він став мером по версіі H2О!

– пишуть жартівники.



Кличко винирює з підземки



"Гондольєр" Віталій Кличко



Аквамер за версією Н2О



У соцмережах висміюють бездіяльність влади під час затоплення столиці



У соцмережах кепкують із того, що вулиці столиці перетворились на ріки



2024 рік у Києві



Субмарина у підземці



Титанік ховається: Роуз та Джек у київській маршрутці



"Форма води" по-київськи



Київські маршрутки 2.0



Київський потоп

Еко-Кабмін: у мережі висміяли урядові сортувальні смітники

В інтернеті з'явилася фотографія, яка демонструє, як сортують сміття у Кабміні. На кадрах можна побачити звичайнісінькі картонні коробки з написами: "скло", "папір", "пластик", а також обрізаний пластиковий бутель, куди міністри мають складати використані або протерміновані батарейки та інші елементи живлення.