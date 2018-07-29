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Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором

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Головні меми тижня
Головні меми тижня / колаж 24 каналу

У Києві тепер не просто міський голова, а – справжній Аквамер: інтернет вибухнув кумедними мемами щодо столичного потопу. У Кабміні з'явились сортувальні смітники: їх убогий вигляд насмішив людей. Художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них гумористичні gif-картинки, – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.

Аквамер та потоп у столиці

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Потужні зливи, які випали у Києві цього тижня, стали приводом для жартів у мережі. Народна творчість об'єднала у мемах і бездіяльність чинного мера столиці Віталія Кличка, і подорожчання у громадському транспорті, і дороги Києва, які через грози перетворилися на ріки.

Так, Кличко став центральним персонажем у фотожабах киян. Він то виринає із затопленого підземного переходу, то пропонує за 8 гривень покататись на гондолі.

Вітаємо Віталія Кличка, він став мером по версіі H2О!
– пишуть жартівники.

Кличко мем
Кличко винирює з підземки

Кличко Київ мем
"Гондольєр" Віталій Кличко

Кличко мер Київ
Аквамер за версією Н2О

Київ Кличко мер
У соцмережах висміюють бездіяльність влади під час затоплення столиці

потоп Київ меми
У соцмережах кепкують із того, що вулиці столиці перетворились на ріки

потоп Київ меми
2024 рік у Києві

потоп Київ
Субмарина у підземці

потоп Київ
Титанік ховається: Роуз та Джек у київській маршрутці

потоп Київ
"Форма води" по-київськи

потоп Київ
Київські маршрутки 2.0

потоп Київ
Київський потоп

Еко-Кабмін: у мережі висміяли урядові сортувальні смітники

В інтернеті з'явилася фотографія, яка демонструє, як сортують сміття у Кабміні. На кадрах можна побачити звичайнісінькі картонні коробки з написами: "скло", "папір", "пластик", а також обрізаний пластиковий бутель, куди міністри мають складати використані або протерміновані батарейки та інші елементи живлення.

Про це написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook.

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"Я вам покажу, що таке управління державою, або коли всі гроші пішли на дотації Косюку (український підприємець, голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" – 24 канал)", – іронічно зауважив він.

Також журналіст виклав фото таких смітників.

Додамо, що у мережі таке явище у Кабміні неабияк потішило користувачів.

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меми
Користувачі у соцмережах висміяли сортувальні смітники в Кабміні

Шедеври мистецтва із чорним гумором

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Польський художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них gif-картинки, які отримують несподіваний сюжет.

Художник, який працює під псевдонімом Kiszkiloszki, бере за основу шедеври живопису і додає їм гумористичний підтекст.

На кожну гіфку Обарскі витрачає від п'яти до десяти годин.

Більше кумедних витворів мистецтва можна подивитися на сайті 24 каналу.

Теги: Мистецтво Погода Негода в Україні Новини Києва Курйозні новини Екологія Віталій Кличко Кабінет Міністрів України Меми
Джерело: 24 канал
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