Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
У Києві тепер не просто міський голова, а – справжній Аквамер: інтернет вибухнув кумедними мемами щодо столичного потопу. У Кабміні з'явились сортувальні смітники: їх убогий вигляд насмішив людей. Художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них гумористичні gif-картинки, – такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.
Аквамер та потоп у столиці
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Потужні зливи, які випали у Києві цього тижня, стали приводом для жартів у мережі. Народна творчість об'єднала у мемах і бездіяльність чинного мера столиці Віталія Кличка, і подорожчання у громадському транспорті, і дороги Києва, які через грози перетворилися на ріки.
Так, Кличко став центральним персонажем у фотожабах киян. Він то виринає із затопленого підземного переходу, то пропонує за 8 гривень покататись на гондолі.
Вітаємо Віталія Кличка, він став мером по версіі H2О!
– пишуть жартівники.
Кличко винирює з підземки
"Гондольєр" Віталій Кличко
Аквамер за версією Н2О
У соцмережах висміюють бездіяльність влади під час затоплення столиці
У соцмережах кепкують із того, що вулиці столиці перетворились на ріки
2024 рік у Києві
Субмарина у підземці
Титанік ховається: Роуз та Джек у київській маршрутці
"Форма води" по-київськи
Київські маршрутки 2.0
Київський потоп
Еко-Кабмін: у мережі висміяли урядові сортувальні смітники
В інтернеті з'явилася фотографія, яка демонструє, як сортують сміття у Кабміні. На кадрах можна побачити звичайнісінькі картонні коробки з написами: "скло", "папір", "пластик", а також обрізаний пластиковий бутель, куди міністри мають складати використані або протерміновані батарейки та інші елементи живлення.
Про це написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook.
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"Я вам покажу, що таке управління державою, або коли всі гроші пішли на дотації Косюку (український підприємець, голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" – 24 канал)", – іронічно зауважив він.
Також журналіст виклав фото таких смітників.
Додамо, що у мережі таке явище у Кабміні неабияк потішило користувачів.
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Користувачі у соцмережах висміяли сортувальні смітники в Кабміні
Шедеври мистецтва із чорним гумором
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Польський художник Кайєтан Обарскі використовує класичні полотна, щоб зробити з них gif-картинки, які отримують несподіваний сюжет.
Художник, який працює під псевдонімом Kiszkiloszki, бере за основу шедеври живопису і додає їм гумористичний підтекст.
На кожну гіфку Обарскі витрачає від п'яти до десяти годин.
Більше кумедних витворів мистецтва можна подивитися на сайті 24 каналу.