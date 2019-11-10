Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії

В аеропорту "Бориспіль" побилися екс-нардеп Олег Ляшко і нардеп Андрій Герус. Столиця в часи апокаліпсису: у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу з гарячою водою. Пропагандист Кремля Кисельов заявив, що протести у Росії виникають виключно через гуманітаріїв. Ці ситуації були під прицілом у соцмереж цього тижня.

Бійка Ляшка і Геруса

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль".

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Герус написав у своєму фейсбуці, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Як виглядала сама бійка: відео

Як з неї жартують у мережі:

Звонив Ляшко. Хвалився шо вступив в отношенія с одним мужиком і тепер у нього герус — Виктор Янукович (@viyanuk) 6 ноября 2019 г.



У мережі висміюють бійку Геруса-Ляшка



Та припускають, як ще могла би виглядати бійка



Соцмережі потішила бійка Геруса і Ляшка

Гарячий апокаліпсис у Києві

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У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою. "Гейзерні потоки" розплавили асфальт, утворивши глибочезні ями на дорозі. Деякі автівки потрапили в пастки. У мережі кажуть: ситуація нагадувала сцену з фільму-катастрофи.

Киев. Ул. Саксаганского. Ну вы поняли

Це все Путін!



Фото Valeriya Egoshyna pic.twitter.com/GI1EzI0E7N — Eлена (@elenalove54) 5 ноября 2019 г.

Зима еще не наступила, а трубы уже начали рваться и центр Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, напоминает декорацию к какому-то постапокалиптическому фильму.



фото(с)Sergey Ristenko. — Borislav Bereza (@UkrBereza) 5 ноября 2019 г.

Фонтан кипятка в центре Киева на улице Шота Руставели. pic.twitter.com/entOWciXz9 — Иванович (@IvanovichS63) 5 ноября 2019 г.

Коммунальный апокалипсис в Киеве "радует" киевлян и гостей столицы из года в год. Второй год подряд в ноябре на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели рвет трубы с кипятком. После чего можно наблюдать вот такие, почти "исландские" пейзажи — Іван Рудяк (@IvanRudyak) 5 ноября 2019 г.



У контексті проблеми кияни не могли не згадати мера Кличка

Гуманітарії-протестувальники

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Російський пропагандист Дмитро Кисельов пояснив чому російське населення обурене корупцією, низьким рівнем життя та постійною брехнею в країні. На думку "журналіста" в Росії занадто багато випускників гуманітарних факультетів.

Саме випускники гуманітарних факультетів, а не відсутність базових людських прав у Росії, є причиною загальних невдоволень владою. Принаймі таку думку Кисельов висловив у ефірі програми "Вести недели"

Як це було: відео

Як реагують у мережі:

И к слову, Киселёв и Соловьев тоже гуманитарии — Lenchik читаю в отвеочку (@komarkamikadze) 4 ноября 2019 г.

Всех на галлеру..... Рабами!

Дмитрий Киселев нашел ответ на вопрос, почему молодежь протестует. Оказывается, это все гуманитарии – у них слишком мало работы и слишком много свободного времени.



Коррупция? Беспредел?

Нееет

Высшее образование, вот источник всех проблем — Алексей Жуков (@assir108) 6 ноября 2019 г.

Киселёв открыл зрителям «России» глаза и нашёл ответ на вопрос, почему молодежь протестует. Оказывается, во всём виноваты гуманитарии-у них слишком мало работы и слишком много свободного времени. Гуманитарное образование-вот источник всех бед!



Блин, опять я во всём виновата! — Милая котлетка (@mashowlet) 5 ноября 2019 г.