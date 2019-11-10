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      Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      В аеропорту "Бориспіль" побилися екс-нардеп Олег Ляшко і нардеп Андрій Герус. Столиця в часи апокаліпсису: у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу з гарячою водою. Пропагандист Кремля Кисельов заявив, що протести у Росії виникають виключно через гуманітаріїв. Ці ситуації були під прицілом у соцмереж цього тижня.

      Бійка Ляшка і Геруса

      Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль".

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      Герус написав у своєму фейсбуці, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Як виглядала сама бійка: відео

      Як з неї жартують у мережі:


      У мережі висміюють бійку Геруса-Ляшка


      Та припускають, як ще могла би виглядати бійка


      Соцмережі потішила бійка Геруса і Ляшка

      Гарячий апокаліпсис у Києві

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      У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою. "Гейзерні потоки" розплавили асфальт, утворивши глибочезні ями на дорозі. Деякі автівки потрапили в пастки. У мережі кажуть: ситуація нагадувала сцену з фільму-катастрофи.


      У контексті проблеми кияни не могли не згадати мера Кличка

      Гуманітарії-протестувальники

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      Російський пропагандист Дмитро Кисельов пояснив чому російське населення обурене корупцією, низьким рівнем життя та постійною брехнею в країні. На думку "журналіста" в Росії занадто багато випускників гуманітарних факультетів.

      Саме випускники гуманітарних факультетів, а не відсутність базових людських прав у Росії, є причиною загальних невдоволень владою. Принаймі таку думку Кисельов висловив у ефірі програми "Вести недели"

      Як це було: відео

      Як реагують у мережі:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Російська пропаганда Курйозні новини Меми Андрій Герус – новини Олег Ляшко
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