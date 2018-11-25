20:15
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka

      509 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Незначні знижки під час Чорної п'ятниці в Україні викликали хвилю жартів у соцмережах. Вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у популярному кліпі групи Kazka "Плакала". Билися та валялися у грязюці: бійка київських комунальників насмішила мережу.

      Чорна п'ятниця по-українськи

      Читайте також: Підлітки викрали літак у США: чим завершилась їхня витівка

      Головний розпродаж року, Чорна п'ятниця, 23 листопада відбувся в Україні. Американське свято є досить новим явищем в Україні. Якщо у США у цей день можна й справді впіймати удачу за хвіст та "вполювати" необхідну річ із велетенською знижкою, то в Україні – навпаки навіть заплатити за свою покупку більше.

      Цьогорічна Чорна п'ятниця в Україні відзначилася чималими чергами у магазинах, незначними знижками та кумедними мемами, присвяченими цій події, у соцмережах.

      чорна п'ятниця в Україні
      Чорна п'ятниця в Україні

      знижки чорна п'ятниця в Україні
      Чорна п'ятниця в Україні

      Заплакала і знов... не фіалка розцвіла

      Лише два місяці тому український гурт KAZKA презентував відеокліп на пісню "Плакала", який набрав близько 56 мільйонів переглядів. Крім того, пісня потрапила у Топ-10 популярних пісень міжнародного чарту Shazam. Однак вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у новому відео.
      Приспів пісні розпочинається зі слів "Поплакала і знов фіалка розцвіла". Але вчені заявили, що на екрани потрапила "трішки не та фіалка".

      Зіркою кліпу стала сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до родини фіалкових! Вона представляє геснерієві, види яких не зростають у дикому стані в Україні,
      – наголошується у повідомленні.

      Так, за словами біологів, сенполія зростає у Африці, а зустріти її можна поблизу водоспадів та річок Танзанії та Кенії.

      Дивіться відео: гурт Kazka – "Плакала"

      Епічна битва комунальників у Києві

      У Києві конфлікт комунальників переріс у сутичку на розібраному дорожньому полотні. Двоє чоловіків у помаранчевих жилетах влаштували бійку, під час якої повалялись у грязюці.

      Читайте також: У Росії патрульні загасили пожежу сніжками, їх хочуть нагородити

      Це треба бачити! Серед комунальників розгорілися справжні пристрасті і вони вирішили покласти не асфальт, а один одного. Начистили один одному пики, повалялись у грязюці і – до роботи. Тепер зрозуміло, чому вулиці ремонтуються через одне місце і з перекошеними пиками,
      – пишуть люди під відео.

      На ролику видно, що двох комунальників розборонив третій. Після цього чоловіки втрьох приступили до виконання своєї роботи.

      Дивіться відео: у Києві комунальники влаштували бійку

      Теги: Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук