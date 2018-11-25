Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця по-українськи та ляп у кліпі Kazka
Незначні знижки під час Чорної п'ятниці в Україні викликали хвилю жартів у соцмережах. Вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили "ляп" у популярному кліпі групи Kazka "Плакала". Билися та валялися у грязюці: бійка київських комунальників насмішила мережу.
Чорна п'ятниця по-українськи
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Головний розпродаж року, Чорна п'ятниця, 23 листопада відбувся в Україні. Американське свято є досить новим явищем в Україні. Якщо у США у цей день можна й справді впіймати удачу за хвіст та "вполювати" необхідну річ із велетенською знижкою, то в Україні – навпаки навіть заплатити за свою покупку більше.
Цьогорічна Чорна п'ятниця в Україні відзначилася чималими чергами у магазинах, незначними знижками та кумедними мемами, присвяченими цій події, у соцмережах.
Чорна п'ятниця в Україні
Чорна п'ятниця в Україні
Заплакала і знов... не фіалка розцвіла
Зіркою кліпу стала сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до родини фіалкових! Вона представляє геснерієві, види яких не зростають у дикому стані в Україні,
– наголошується у повідомленні.
Так, за словами біологів, сенполія зростає у Африці, а зустріти її можна поблизу водоспадів та річок Танзанії та Кенії.
Дивіться відео: гурт Kazka – "Плакала"
Епічна битва комунальників у Києві
У Києві конфлікт комунальників переріс у сутичку на розібраному дорожньому полотні. Двоє чоловіків у помаранчевих жилетах влаштували бійку, під час якої повалялись у грязюці.
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Це треба бачити! Серед комунальників розгорілися справжні пристрасті і вони вирішили покласти не асфальт, а один одного. Начистили один одному пики, повалялись у грязюці і – до роботи. Тепер зрозуміло, чому вулиці ремонтуються через одне місце і з перекошеними пиками,
– пишуть люди під відео.
На ролику видно, що двох комунальників розборонив третій. Після цього чоловіки втрьох приступили до виконання своєї роботи.
Дивіться відео: у Києві комунальники влаштували бійку