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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Тиждень, що минає, був багатим на народну творчість у мережі. Воно й не дивно: заяви і поведінка кандидатів у президенти, які проходять до другого туру виборів, самі надихали на творення мемів і жартів користувачів соцмереж. Епопея з дебатами і аналізами, рефері Тимошенко, – усе це відобразилось у влучній реакції інтернет-юзерів.

      Стадіон так стадіон

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      Коротка передісторія: після попередніх результатів першого туру президентських виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського взяти участь у дебатах. За якийсь час Володимир Зеленський записав відеозвернення до Петра Порошенка, у якому сам запросив чинного главу держави на дебати і поставив йому декілька вимог. Зокрема, спільно пройти медогляд та здати аналізи на наявність у крові алкоголю і наркотичних речовин, вибачитись за слова про "маріонетку Коломойського" і провести дебати на стадіоні.

      У відповідь Порошенко записав своє відео, в якому коротко погодився із місцем дебатів: "Стадіон так стадіон", – сказав він.

      Із цієї відповіді Порошенка, а також ймовірного місця проведення дебатів, дотепно пожартували у мережі.






      Жарти щодо дебатів на стадіоні



      Меми у соцмережах про дивне місце проведення дебатів

      Рефері Тимошенко

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      Через деякий час кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив у мережі ще одне відеозвернення до українців і свого опонента на президентських виборах Петра Порошенка. Так, він запропонував проводити дебати і бути на них арбітром Юлії Тимошенко, оскільки вона у першому турі президентських виборів посіла третє місце і не підтримує жодного із кандидатів. На таку пропозицію хвилею жартів відреагували у мережі.







      Реакція соцмереж на те, що Зеленський запросив Юлію Тимошенко бути "суддею дебатів"

      Епопея з аналізами

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      Гучні заяви на цьому не закінчились. Новий скандал розгорнувся навколо здачі аналізів двох кандидатів у президенти. Так, нагадаємо, у своєму відеозверненні на стадіоні Зеленський запропонував Порошенку пройти аналізи на наявність алкоголю і наркотичних речовин у крові. Порошенко погодився на цю умову і запропонував пройти медобстеження разом на НСК "Олімпійський". Зеленський не погодився і запропонував свій пункт для здачі аналізів – клініку свого товариша Eurolab. 

      Обидва кандидати у п'ятницю, 5 квітня, здали аналізи у різних лабораторіях.

      Окрім того, під час оприлюднення результатів обстеження у Зеленського трапився конфуз. Спочатку він опублікував результати аналізів, датовані 2 квітня із одним підписом, згодом він видалив цей документ і опублікував інший, датований 5 квітня і вже з іншим підписом медпрацівника. Ажіотаж навколо аналізів і їх результатів теж викликав хвилю жартів у мережі.







      Жарти щодо здачі аналізів кандидатів у президенти

      Літаюча корова

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      І – насамкінець історія про літаючу корову. На італійській Сардинії зафіксували, як свійська тварина летіла у небі. Щоправда, не самостійно, а на гелікоптері. Так італійські рятувальники евакуйовували корову, після того, як вона застрягла між гірським камінням.

      ЇЇ обв'язали тросом і зав'язали морду, щоб не злякалась висоти.

      Відтак, рятувальники доставили тварину у безпечне місце. Після польоту її оглянули ветеринари – тварина відбулась переляком.

      Відео: рятувальники забрали корову з гірської пастки

       

      blog_ava
      ЦВК призначила другий тур президентських виборів
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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Курйозні новини Меми Світ тварин Мережа
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