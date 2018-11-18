Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
Тиждень, що минає, був багатим не лише на серйозні суспільно-важливі новини. Серед подій останній семи днів користувачі соцмереж знайшли не один привід, щоб посміятись.
Зимова ґума – для слабаків
Чого лише був вартий перший сніг в середині листопада. 14 листопада частину України попри прогнози синоптиків, як завжди "несподівано" засипало снігом.
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На вулицях столиці, зокрема, незавбачливі водій влаштували традиційний "фестиваль літньої ґуми".
Інтернет-юзери дотепно висміяли це своїх дописах у соцмережах.
Сокирою по Porsche в центрі Києва
Мережею з неабиякою швидкістю ширилось відео, як у центрі Києва жінка у рожевому пальто розмалювала і розтрощила дорогу автівку марки Porsche.
Однією з очевидець, яка поширила відео на своїх сторінках у соцмережах, стала співачка Тоня Матвієнко.
Дивіться відео, як дівчина в центрі Києва "рубала" сокирою Porsche:
Як згодом з'ясувалось, епічні кадри нищення іномарки були зйомками кліпу проекту MDZ.
Відеоролик змонтували саме з кадрів, які зняли очевидці.
За менш ніж тиждень відео набрало майже 300 тисяч переглядів на Youtube.
Найсмішніші фото дикої природи
Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards оприлюднила фотографії-переможці 2018 року у категорії найсмішніших кадрів дикої природи.
За 4 роки існування конкурс набув великої популярності як серед професійних фотографів, так і серед аматорів.
Дивіться потішні кадри переможців конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.
Переможці Comedy Wildlife Photography Awards
Переможці фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards
Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards
Переможці фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards