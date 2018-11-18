Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин

Тиждень, що минає, був багатим не лише на серйозні суспільно-важливі новини. Серед подій останній семи днів користувачі соцмереж знайшли не один привід, щоб посміятись.

Зимова ґума – для слабаків

Чого лише був вартий перший сніг в середині листопада. 14 листопада частину України попри прогнози синоптиків, як завжди "несподівано" засипало снігом.

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На вулицях столиці, зокрема, незавбачливі водій влаштували традиційний "фестиваль літньої ґуми".

Інтернет-юзери дотепно висміяли це своїх дописах у соцмережах.

Як я побачив сніг:

1) Почитав про сніг в стрічці новин;

2) Визирнув у вікно;

3) Побачив сніг.



Дивовижний час. — jovan (@jovanhatesyou) 14 листопада 2018 р.

Сокирою по Porsche в центрі Києва

Мережею з неабиякою швидкістю ширилось відео, як у центрі Києва жінка у рожевому пальто розмалювала і розтрощила дорогу автівку марки Porsche.

Однією з очевидець, яка поширила відео на своїх сторінках у соцмережах, стала співачка Тоня Матвієнко.

Дивіться відео, як дівчина в центрі Києва "рубала" сокирою Porsche:

Як згодом з'ясувалось, епічні кадри нищення іномарки були зйомками кліпу проекту MDZ.

Відеоролик змонтували саме з кадрів, які зняли очевидці.

За менш ніж тиждень відео набрало майже 300 тисяч переглядів на Youtube.

Найсмішніші фото дикої природи

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards оприлюднила фотографії-переможці 2018 року у категорії найсмішніших кадрів дикої природи.

За 4 роки існування конкурс набув великої популярності як серед професійних фотографів, так і серед аматорів.

Дивіться потішні кадри переможців конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.



Переможці Comedy Wildlife Photography Awards



Переможці фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards



Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards