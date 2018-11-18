21:14
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин

      568 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Тиждень, що минає, був багатим не лише на серйозні суспільно-важливі новини. Серед подій останній семи днів користувачі соцмереж знайшли не один привід, щоб посміятись.

      Зимова ґума – для слабаків

      Чого лише був вартий перший сніг в середині листопада. 14 листопада частину України попри прогнози синоптиків, як завжди "несподівано" засипало снігом.

      Дивіться також: Як у Києві відреагували на перший сніг: яскраві фото та відео

      На вулицях столиці, зокрема, незавбачливі водій влаштували традиційний "фестиваль літньої ґуми".

      Інтернет-юзери дотепно висміяли це своїх дописах у соцмережах.

      via GIPHY

      Сокирою по Porsche в центрі Києва

      Мережею з неабиякою швидкістю ширилось відео, як у центрі Києва жінка у рожевому пальто розмалювала і розтрощила дорогу автівку марки Porsche.

      Однією з очевидець, яка поширила відео на своїх сторінках у соцмережах, стала співачка Тоня Матвієнко.

      Дивіться відео, як дівчина в центрі Києва "рубала" сокирою Porsche:

      Як згодом з'ясувалось, епічні кадри нищення іномарки були зйомками кліпу проекту MDZ.

      Відеоролик змонтували саме з кадрів, які зняли очевидці.

      За менш ніж тиждень відео набрало майже 300 тисяч переглядів на Youtube.

      Найсмішніші фото дикої природи

      Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards оприлюднила фотографії-переможці 2018 року у категорії найсмішніших кадрів дикої природи.

      За 4 роки існування конкурс набув великої популярності як серед професійних фотографів, так і серед аматорів.

      Дивіться потішні кадри переможців конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.

      тварини фотоконкурс
      Переможці Comedy Wildlife Photography Awards

      меми тварини
      Переможці фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards

      Фото тварини конкурс
      Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards

      тварини світ тварин фото конкурс
      Переможці фотоконкурсу Comedy Wildlife Photography Awards

      Теги: Новини України Новини Києва Сніг в Україні світ тварин Меми Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Курс валют на 30 червня: євро суттєво виросло, долар не відстає
      30 червня 2017 , 08:30
      Шенгенська зона на грані розпаду, — МЗС Польщі
       18 лютого 2016 , 13:51
      Чому в Україні не ремонтують дороги: названа причина
       30 липня , 10:34
      ФФУ звинуватили у виведенні 1 мільйона доларів через офшори – Павелко вже прокоментував інформацію
       19 жовтня , 18:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук