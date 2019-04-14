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      Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Фанати культового серіалу "Гра престолів", в очікуванні його фінального сезону, порівнюють перипетії стрічки із передвиборчими подіями в Україні. У Санкт-Петербурзі з’явились два надгробки з іменем Володимира Путіна. Зеленський таки побував на дебатах Порошенка на НСК, щоправда, онлайн.

      Тиждень, що минає, відзначився саме такими темами для жартів у мережі. Пропонуємо переглянути народну творчість, що народилася у соцмережах.

      Гра престолів по-українськи

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      Невдовзі відбудеться прем’єра культового американського телесеріалу "Гра престолів". Його українські фани порівнюють події, які тривають перед другим туром президентських виборів, із перипетіями стрічки.




      На НСК "Олімпійський" гурт B&B Project навіть виконав головну тему з серіалу "Гра Престолів", ніби натякаючи на дебати кандидатів у президенти.

      Дивіться відео: головний саундтрек "Гри престолів" пролунав на НСК "Олімпійський"

      Маленьке кладовище Путіна

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      У Санкт-Петербурзі щонайменше двічі за тиждень "поховали" президента РФ Володимира Путіна. Так, у місті поблизу Ісаакіївського собору встановили надгробок російському лідеру Володимирові Путіну, а через кілька днів після нього з'явився ще й другий. Ініціатори і виконавці задуму – невідомі.

      Із соцмережі "Вконтакте" фото таблички з зображенням Путіна вже встигли видалити, однак відповідні фото оприлюднили у Twitter.

      Як видно на таблиці, під фото російського президента розмістили "роки життя" – 1952-2019, а також напис "Зрадив народ Росії".

      А ось 10 квітня з'явилося фото другого надгробка для Путіна. Однак наразі немає точної інформації про те, де вдруге "пом'янули" очільника Кремля. На цей раз активісти залишили на так званій надгробній плиті напис "Політичний труп в Російській Федерації".

      Жарти соцмереж


      Зеленський "прийшов" на дебати до Порошенка онлайн

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      Ще 7 квітня чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента Зеленського на "Олімпійському" для проведення першого туру дебатів 14 квітня о 14:14, а у студії Суспільного – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством. 

      Так, 14 квітня Порошенко на "Олімпійському" з'явився, а Зеленський, як і обіцяв, – ні. Хоча останній, здається, теж слідкував за дебатами, які відбулись без нього. Тільки онлайн. Так, у мережі поширили скріншот з відеотрансляцією виступу Порошенка на "Олімпійському", яку дивляться з офіційного акаунту Володимира Зеленського у Facebook.

      Про те, що Зеленський не прийшов на НСК за запрошенням Порошенка, активно жартують у мережі.



       



      Соцмережі про відсутність Зеленського на "дебатах", анонсованих Порошенком

      Зі свого боку додамо, що Володимир Зеленський попереджав: на "Олімпійський" стадіон він прийде лише раз – 19 квітня о 19:00. На ці дебати він запросив Петра Порошенка. Той же відповів, що 19 квітня чекатиме Зеленського на Суспільному, проте, якщо матиме час, то завітає ще й на "Олімпійський".
       

      blog_ava
      Не бійтеся, приходьте! – Порошенко запросив Зеленського на ще одні дебати
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      Теги: Порошенко і Зеленський Курйозні новини Меми Мережа
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