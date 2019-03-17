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      Найсмішніші меми тижня: хакер Бігус та "азарівка" від глави поліції Одещини

      854 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив журналіста Дениса Бігуса в тому, що він "зламав коди на диски", щоб отримати матеріали для розслідування корупції в "Укроборонпромі". Глава поліції Одещини оконфузився через незнання української мови. Об'єднання Тимошенко і Тарути на виборах викликало хвилю жартів у мережі.

      Хакер Бігус і "зламані коди дисків"

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      Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста-розслідувача Дениса Бігуса у хакерстві. Він заявив, що той "зламав коди дисків", аби отримати доступ до матеріалів у справі про розкрадання "Укроборонпрому".

      На ці слова генерального прокурора кумедно відреагували у соцмережах.



      Меми у соцмережах

      На такі звинувачення Луценка відреагував і сам Денис Бігус.

      Зазначимо, що idkfa – це спеціальний код, який використовують геймери у грі Doom і Doom2. Цей код дає гравцю всі ключі і доступ до зброї та спорядження у грі.

      Більше кумедних реакцій дивіться за посиланням.
       

      "Мисциливці" або у нього вселився Азаров

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      Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін намагався зачитати текст українською мовою на камеру про знайдену у лісі дівчину. Однак українські слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, або не вдавалося взагалі.

      Відео із невдалими спробами розмістили у мережі. На кадрах Головін так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".

      За незнання мови поліцейського жорстко висміяли у мережі.

      Дивіться відео із "азарівкою" від глави Нацполіції Одещини

      Начальник поліції Одещини Головін не може прочитати текст українською. ЕКСКЛЮЗИВ

      АПДЕЙТ: свіжий випуск мого блогу про незадеклароване майно Головіна https://youtu.be/_U8VLuoexeQ Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров. Давайте підтримаємо генерала репостами і побажаємо навчитись бути справжнім мисливцем за злочинністю! Дякую небайдужим правоохоронцям за відео. На жаль, ось ця людина сьогодні відповідає за безпеку в стратегічно надважливому регіоні. І охороняє закон Головін приблизно так само, як розмовляє українською. За його бездіяльності руйнують місто та замовляють напади на активістів. Завдяки, у тому числі, йому Одеса стала дійсно бандитською, окремою республікою. Посилання на відео в ютубі в коментарях під відео.

      Опубліковано Serhii Sternenko Середа, 13 березня 2019 р.
       

       "Злиття" Тарути

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      Кандидат на пост Президента України від партії "Основа" Сергій Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Так, політики підписали Меморандум про взаємодією. Таке рішення Тарути викликало хвилю обговорень у мережі. Результат – чергова порція народної творчості.






      Народна творчість про об'єднання Тимошенко і Тарути

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      Теги: Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 Канал
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