Найсмішніші меми тижня: хакер Бігус та "азарівка" від глави поліції Одещини
Генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив журналіста Дениса Бігуса в тому, що він "зламав коди на диски", щоб отримати матеріали для розслідування корупції в "Укроборонпромі". Глава поліції Одещини оконфузився через незнання української мови. Об'єднання Тимошенко і Тарути на виборах викликало хвилю жартів у мережі.
Хакер Бігус і "зламані коди дисків"
Читайте також: Нанотехнології по-українськи: на Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника – відео
Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста-розслідувача Дениса Бігуса у хакерстві. Він заявив, що той "зламав коди дисків", аби отримати доступ до матеріалів у справі про розкрадання "Укроборонпрому".
Меми у соцмережах
На такі звинувачення Луценка відреагував і сам Денис Бігус.
"Мисциливці" або у нього вселився Азаров
Читайте також: Порошенку подякували за бідність на Закарпатті
Відео із невдалими спробами розмістили у мережі. На кадрах Головін так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".
За незнання мови поліцейського жорстко висміяли у мережі.
Дивіться відео із "азарівкою" від глави Нацполіції Одещини
"Злиття" Тарути
Читайте також: Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну: курйозне відео
Кандидат на пост Президента України від партії "Основа" Сергій Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Так, політики підписали Меморандум про взаємодією. Таке рішення Тарути викликало хвилю обговорень у мережі. Результат – чергова порція народної творчості.
Народна творчість про об'єднання Тимошенко і Тарути