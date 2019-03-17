Найсмішніші меми тижня: хакер Бігус та "азарівка" від глави поліції Одещини

Генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив журналіста Дениса Бігуса в тому, що він "зламав коди на диски", щоб отримати матеріали для розслідування корупції в "Укроборонпромі". Глава поліції Одещини оконфузився через незнання української мови. Об'єднання Тимошенко і Тарути на виборах викликало хвилю жартів у мережі.

Хакер Бігус і "зламані коди дисків"

Читайте також: Нанотехнології по-українськи: на Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника – відео

Генеральний прокурор України Юрій Луценко фактично звинуватив журналіста-розслідувача Дениса Бігуса у хакерстві. Він заявив, що той "зламав коди дисків", аби отримати доступ до матеріалів у справі про розкрадання "Укроборонпрому".

На ці слова генерального прокурора кумедно відреагували у соцмережах.