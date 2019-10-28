10:34
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress

      280 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Скандальний виступ "Кварталу 95" та хору Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої викликав шквал обурення у мережі. "Слуги народу" розпочали "флешмоб" із проходження перевірки на детекторі брехні. У Сумах відкрили дуже дивний пам'ятник Ярославу Мудрому, що розмістили у сквері навпроти Іллінської церкви.

      Квартал імені Верьовки. Переборщили?

      До теми: Не смертельно, але недопустимо, – Бородянський про скандал з "Кварталом" і хором Верьовки

      Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.

      У "95 Кварталі" наголосили, що їхній проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

      Актуально: Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти

      Водночас, блогер Sergii Naumovych згадав про передвиборчий "жарт" із збиттям Зеленського вантажівкою.

       
      Поліграф, так поліграф
       

      До теми: Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський

      Перевірка депутатів фракції "Слуга народу" на поліграфі у прямому ефірі розвеселила користувачів соцмереж і викликала бурхливу реакцію.
       
       
       
       
       

      Пам'ятник Ярославу Мудрому

      Дивіться також: Підлога з надгробків і з портретами померлих з'явилася у торговому центрі: фото, відео

      23 жовтня у Сумах у сквері навпроти Іллінської церкви відкрили пам'ятник князю Ярославу Мудрому. На відкриття прийшли учні сусідньої школи, історики, місцеві жителі та адміністрація міста. 

      Однак далеко не всім сподобається пам'ятник. У мережі обурились, що він надто маленький і виглядає дешево.

       

      blog_ava
      У батальйоні бойовиків спалах ВІЛ-інфекції
      сьогодні
      6139
      Автор: Северин Трач
      Теги: "Слуг народу" перевірять на поліграфі Олександр Дубінський Новини України Курйозні новини Слуга народу Горіла хата: скандал з 95 кварталом Меми Сергій Сивохо Квартал 95 Суми Архітектура
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      сьогодні , 10:00 Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
      Книги для гурманів 125
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 280
      Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      сьогодні , 09:11 Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      Василь Денисюк 884
      Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      сьогодні , 09:01 Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      Євгенія Мазур 705
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 1131
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук