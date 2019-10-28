Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress

Скандальний виступ "Кварталу 95" та хору Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої викликав шквал обурення у мережі. "Слуги народу" розпочали "флешмоб" із проходження перевірки на детекторі брехні. У Сумах відкрили дуже дивний пам'ятник Ярославу Мудрому, що розмістили у сквері навпроти Іллінської церкви.

Квартал імені Верьовки. Переборщили?

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Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.

У "95 Кварталі" наголосили, що їхній проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

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Будівля Генконсульства РФ у Львові сьогодні! Оце я розумію "Горіла хата, палала", а не "вот это вот всё"! https://t.co/BCJ4w9WZdn — Тетяна Клімішина 25%+ (@tklimishyna477) October 25, 2019

не знаю чим вам хор верьовки не подобається pic.twitter.com/Zw2zGObif1 — Лабрадудляр (@moon_out) October 21, 2019

Хор Верьовки з новою піснею pic.twitter.com/f1lx3LG8ce — ukrobotics (@psyrobodub) October 20, 2019

Водночас, блогер Sergii Naumovych згадав про передвиборчий "жарт" із збиттям Зеленського вантажівкою.

Поліграф, так поліграф

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Перевірка депутатів фракції "Слуга народу" на поліграфі у прямому ефірі розвеселила користувачів соцмереж і викликала бурхливу реакцію.

Дубінський проходить поліграф pic.twitter.com/6Qfzl7coUr — Vasyl Krutchak (@VasylKrutchak) October 23, 2019