Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
Скандальний виступ "Кварталу 95" та хору Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої викликав шквал обурення у мережі. "Слуги народу" розпочали "флешмоб" із проходження перевірки на детекторі брехні. У Сумах відкрили дуже дивний пам'ятник Ярославу Мудрому, що розмістили у сквері навпроти Іллінської церкви.
Квартал імені Верьовки. Переборщили?
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Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.
У "95 Кварталі" наголосили, що їхній проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "навіть, якщо це не подобається деяким політикам".
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Водночас, блогер Sergii Naumovych згадав про передвиборчий "жарт" із збиттям Зеленського вантажівкою.
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