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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найсмішніші меми тижня: Київ у тумані, пасочка VS куліч, коронавірус підклав свиню

      - Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем для жартів. Сміялися з Києва, який через смог більше нагадує якусь віддалену планету. Не оминули увагою і Великдень, а також говорили про те, яку свиню коронавірус підклав овнам та тельцям.

      Великдень в Україні

      Сьогодні, 19 квітня, весь християнський світ східного обряду святкує Великдень. МОЗ вже давно закликала українців залишатися вдома у цей день, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.

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      Зрештою формат свята цьогоріч трохи змінився – більшість дивитися богослужіння онлайн та освячує кошик вдома. Але ж традиції підготовки до Великодня ніхто не скасовував, правда? 

      Київ у тумані

      Декілька днів поспіль Київ очолював перше місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям. Подейкують, що після закінчення карантину кияни вийдуть на вулиці й побачать інший, наново колонізований Київ.

      Карантин в Україні

      Карантин через пандемію коронавірусу має тривати в Україні до 24 квітня. Але, цілком можливо, що його продовжать до травня. Українці діляться порадами, як вижити на карантині. 

      Додамо, що особливо не пощастило овнам та тельцям, які святкують свої дні народження вдома. 

      Гарного дня!

      Автор: Северин Трач
      Теги: Великдень Новини України Новини Києва Публікації Коронавірус в Україні Курйозні новини Меми
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