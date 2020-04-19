Найсмішніші меми тижня: Київ у тумані, пасочка VS куліч, коронавірус підклав свиню

Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем для жартів. Сміялися з Києва, який через смог більше нагадує якусь віддалену планету. Не оминули увагою і Великдень, а також говорили про те, яку свиню коронавірус підклав овнам та тельцям.

Великдень в Україні

Сьогодні, 19 квітня, весь християнський світ східного обряду святкує Великдень. МОЗ вже давно закликала українців залишатися вдома у цей день, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.

Цікаво Найсмішніші меми тижня: маразм у Путіна, не я б'ю – верба б'є, заплив у тренажерку

Зрештою формат свята цьогоріч трохи змінився – більшість дивитися богослужіння онлайн та освячує кошик вдома. Але ж традиції підготовки до Великодня ніхто не скасовував, правда?

Київ у тумані

Декілька днів поспіль Київ очолював перше місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям. Подейкують, що після закінчення карантину кияни вийдуть на вулиці й побачать інший, наново колонізований Київ.

Карантин в Україні

Карантин через пандемію коронавірусу має тривати в Україні до 24 квітня. Але, цілком можливо, що його продовжать до травня. Українці діляться порадами, як вижити на карантині.

Додамо, що особливо не пощастило овнам та тельцям, які святкують свої дні народження вдома.

Гарного дня!