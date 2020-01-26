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      Найсмішніші меми тижня: ляпи українців у Давосі, віруси з AliExpress і пригоди посума-розбійника

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      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Користувачі соцмереж бурхливо відреагували фотожабами на виступи та конфузи українських політиків у Давосі. Спалах пневмонії у Китаї призвів до маніпуляцій через китайські посилки з AliExpress. Українські зірки і політики потрапили у тренди масового соцмережевого фоточеленджу Dolly Parton. Маленький австралійський посум перетворився на мем, після того як наробив безладу у місцевому університеті.

      Українські політики у Давосі

      До теми: Забув, що не у Києві: українець у Давосі отримав штраф за паркування – фото, відео

      Користувачі відзначили особливо яскравий спектр емоцій від президента під час його виступу на форумі у Давосі.

       
      Також глава держави анонсував проєкт "інвестиційної няні", яка опікуватиметься закордониими інвесторами.

      Пресслужба Офісу Президента, зокрема, Юлія Мендель теж "отримала на горіхи" від користувачів у мережі за те, що транслювала виступ Володимир Зеленського з перевернутого смартфона.

      Фотожаби на заяву Гончарука про передачу Укразалізниці німецькій компанії Deutsche Bahn.

      Знайте більше: Deutsche Bahn та Укрзалізниця: як виглядатиме співпраця з німцями

       
      Пресслужба глави уряду на фейсбук-сторінці прем'єра також сплутала стрім Олексія Гончарука і олігарха Віктора Пінчука під час форуму у Давосі.
       
       
      Окрім того, під час візиту на Міжнародний економічний форум у Давосі заступник міністра економіки України Тимофія Милованова Тарас Качка потрапив у скандал, начепивши на ніс "качиний дзьоб". Фото вмить розійшлося по мережі і викликало чимало обурених коментарів.
       

      Тарас Качка у Давосі / facebook.com/taras.kachka

      Коронавірус в Китаї

      Актуально: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

      Попри загрозу глобальної пандемії смертельного коронавірусу з Китаю і страх перед хворобою, користувачі почали обігрувати ситуацію у мемах.

      Користувачі соцмереж згадали й про відому комп'ютерну відеогру Plague Inc., за сюжетом якої потрібно заразити вірусом усю планету. Всього за декілька днів гра вийшла у топ App Store і принесла творцям потрійне зростання виручки.

      Водночас, у соцмережах часто розганяють паніку з приводу можливого зараження вірусом через посилки з AliExpress. Однак, таку інформацію спростовують як медики і науковці, так і влада Китаю.

      Китайські дослідники лише підтвердили можливість передачі захворювання від людини до людини.

       

      Dolly Parton challenge: соцмережевий фоточелендж

      Цікаво: Dolly Parton challenge: як зірки підхопили вірусний флешмоб від кантрі-співачки – весела добірка

      Сенс такого колажу полягає в тому, що потрібно зібрати чотири власних фотографії, які б підходили для публікації у соціальних мережах: LinkedIn, Facebook, Instagram і Tinder.

      Українських політиків звісно ж не оминула ця участь.


      Володимир Зеленський і Dolly Parton challenge / УП


      Юлія Тимошенко і Dolly Parton challenge / УП


      Петро Порошенко       і Dolly Parton challenge / УП


      Ілля Кива і Dolly Parton challenge / УП


      Святослав Вакарчук і       Dolly Parton challenge / УП


      Михайло Поплавський і       Dolly Parton challenge


      Майкл Щур і       Dolly Parton challenge



      Дональд Трамп і       Dolly Parton challenge

      І навіть Брежнєв...

      Австралійський посум – зірка соцмереж

      До теми: Милий посум випадково розгромив офіс і сховався за комп’ютером – тепер це мем

      Маленький посум пробрався до одного із кабінетів Австралійського національного університету в Канберрі і наробив там безладу. Після цього тваринка заховалась за комп'ютером. Як з’ясувалось, посум провалився крізь стелю і в паніці почав метатися по офісу. Згодом, коли вийшло сонце, він забився у кут і сидів там.

      Посум вирішив самостійно покинути офіс, не забувши з'їсти морквину. Користувачам дуже сподобався невинний вигляд посума, а його фото миттєво стало мемом.


      Мем 24 каналу


      Мем 24 каналу


      Мем 24 каналу


      Мем 24 каналу


      Мем 24 каналу

      "Коли ти запізнився на останній автобус і чекаєш, поки мама забере тебе"


      Мем 24 каналу

      "Я, коли намагаюся залишатися позитивним у понеділок"


      Мем 24 каналу
       

      Посуми – нічні тварини з милими довгими хвостами. Мешкають в лісах Австралії, Тасманії та Індонезії, звичайно живуть групами до дванадцяти особин, ведуть деревний спосіб життя. До раціону харчування входять комахи, солодкі фрукти, солодкий сік деяких видів евкаліптів. Може робити надзвичайно довгі стрибки і при цьому довільно змінювати напрямок.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Пневмонія в Китаї 2020 Володимир Зеленський Давос 2020 Курйозні новини Меми Світ тварин Австралія
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