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      Найсмішніші меми тижня: маразм у Путіна, не я б'ю – верба б'є, заплив у тренажерку

      - Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      У Путіна на старості зовсім дах поїхав – старому сниться, як він з печенігами б'ється. В Україні Вербна неділя – саме час нагадати ворогам, що таке РСЗВ "Верба". З'явилася інструкція, як прославитися за допомогою пари плавок, кількох копів і вмінню плавати. Цього тижня українцям явно було з чого посміятися.

      Маразм у Путіна

      У Путіна на старості зовсім дах поїхав. Йому приснилося, як він ходив з боями проти печенігів і половців. Як звичайний маразматичний старигань, той одразу ж взявся розповідати про це на увесь світ.

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      Почалося все, коли російський президент заспокоював росіян через пандемію коронавірусу. Мовляв, Росія вистояла проти печенігів і половців, вистоїть і перед коронавірусом.

      Та от біда, коли Київська Русь билася з печенігами і половцями, росіян ще ніхто навіть не придумав, а на місці Москви жаби квакали.


      До слова, таємницю Путіна вже розгадали. Так ось, у чому справа

      Насправді ж, говорячи про війну з печенігами Путін мав на увазі зовсім не те.

      Пропонуємо організувати для росіян ще один вражаючий екскурс в історію. Як не як, День космонавтики.

      Ну і давайте, зрештою, бодай згадаємо про коронавірус. Отже у нас до вас два питання, але на перше можете не відповідати, бо відповідь відома заздалегідь.

      Не я б'ю – верба б'є

      Схоже на те, що росіянам просто мало однієї вербної неділі у тиждень. Що ж, Збройні сили України передають нашим "дорогим" сусідам полум'яні вітання – в усіх сенсах слова "полум'яні".

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      Втім як показує практика, найефективніший спосіб перемогти злапатоїда – просто чекати, коли він сам себе знищить. Вітання передає "хєрой рускава міра".

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      Та повернемося до Вербної неділі. Хтось вигадав, що у вихідні діятиме комендантська година, а поліція більш ефективно реагуватиме на порушення. Як завжди, вийшло щось кумедне.

      Заплив у качалку

      Як показує практика, щоб стати відомим в Україні, потрібно або чухати свої інтимні місця на засіданні Верховної Ради або ж утнути якусь дурню перед десятками камер.

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      А стоп, це ж одне і те ж саме. Ну, словом, якщо ви не хочете, щоб ваше ім'я було поряд з іменем Іллі Киви, то навіть для вас є вихід.

      Плану дуже простий: берете чисті плавки (можна не дуже чисті, але бодай без дірок), ідете до гідропарку під час протестів довкола качалки, перепливаєте через канал Дніпра, перед цим і опісля позуючи перед об'єктивами камер, і одразу ж здаєтеся поліції, яка вже очікує. Успіх гарантований.

      До слова, у розпорядження 24 каналу потрапило секретне відео українських спецслужб про те, що насправді відбулося у гідропарку.

      На цьому пора завершувати. Тиждень справді видався надзвичайно веселим. Радимо брати плавки і гайда до Гідропарку. Можливо, наступного тижня саме ви станете героєм мемів. Головне, аби не доходило до маразму, як в Путіна. А поки що ловіть прогноз на тиждень.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Володимир Путін Новини Росії Публікації Новини Києва Історія Російська пропаганда Курйозні новини Меми
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