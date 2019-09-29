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      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Президент Зеленський навідався до США в розпал "українського скандалу" і став Монікою Зеленскі. До речі, нашого гаранта, який причетний до оголошення процедури імпічменту Трампу, близьке оточення називає не інакше, як "одним з найвеличніших лідерів сьогодення". А ось прессекретарка Зеленського, Юлія Мендель, цього тижня стала майже такою ж зіркою мережі, як її шеф: достатньо було помахати кулаками

      Цей тиждень був багатим на різноманітні події, неочікувані скандали та дивні ситуації. У соцмережах уважно за цим всім стежили і відображали у народній творчості. Що смішило мережу цього разу – дивіться далі.

      Моніка Зеленські у США

      Президент Зеленський з офіційним візитом навідався до США. Там він виступив з промовою на Генсамблеї ООН і зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Щоправда, візит української делегації до США відбувався на тлі гучного скандалу, який спровокувала телефонна розмова Зеленського – Трампа.

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      Наговорили лідери багато: про недостатню допомогу, яку Євросоюз надає Україні, про своїх людей при владі та, найголовніше, – про кримінальне розслідування справи стосовно сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах у США – Джо Байдена. Все це призвело до того, що у США розпочали процедуру імпічменту Трампу. Детальніше про скандали, інтриги та розслідування у цьому скандалі – читайте на сайті 24 каналу.

      До цього в історії США вже виникала гучна справа, що спровокувала процедуру імпічменту 42-го президента США Біла Клінтона. Стосувалася вона сексуального скандалу з Монікою Левінскі. У соцмережах об’єднали дві ситуації та тепер жартома називають президента Зеленського – Монікою Зеленські.

      А як мережа реагувала на американські перипетії та участь у них Зеленського – далі.


      Зеленський меми
      Зеленський
      Зеленський меми
      Зеленський
      Зеленський
      Моніка Зеленскі

      Моніка Зеленскі – так почали величати Зеленського після скандалу/ соцмережі

      Зеленському також приміряли образ Грети Тунберг.


      Зеленський в образі юної екоактивістки Грети Тунберг

      Сама зустріч Трампа і Зеленського теж виглядала дивною. Український лідер виглядав дещо переляканим, це відразу помітили у мережі.

      Зеленський
      Зеленський під час зустрічі з Трампом: очікування і реальність
      Зеленський Трамп


      У мережі жартують: це оригінл фото

      Більше жартів про телефонний скандал: 









      Жарти з мережі

      Один з найвеличніших лідерів сьогодення

      На зустрічі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Офісі Президента активістам і блогерам розповіли, що президент України Володимир Зеленський – один з "найвеличніших лідерів світу".

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      Це сказав помічник президента Андрій Єрмак. Звісно, таку заяву не могли пропустити повз вуха соцмережі.

      Зеленський
      Після скандалу із Трампом

      Скандал з Мендель

      Речниця Зеленського Юлія Мендель влипла у новий скандал: вона з силою відіпхнула від гаранта журналіста, коли той намагався поставити йому запитання.

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      Це спровокувало хвилю обурення серед українців.

      Мендель

      Скандал з Мендель: як все було насправді

      Мендель
      У мережі жартують: від прессекретаря до пресофіцера один крок


      Від російських журналістів Мендель Зеленського так не захищає


      Хм...збіг?
       

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      Теги: Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Імпічмент Трампа Курйозні новини Мережа Меми Юлія Мендель
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