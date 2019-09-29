Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
Президент Зеленський навідався до США в розпал "українського скандалу" і став Монікою Зеленскі. До речі, нашого гаранта, який причетний до оголошення процедури імпічменту Трампу, близьке оточення називає не інакше, як "одним з найвеличніших лідерів сьогодення". А ось прессекретарка Зеленського, Юлія Мендель, цього тижня стала майже такою ж зіркою мережі, як її шеф: достатньо було помахати кулаками
Цей тиждень був багатим на різноманітні події, неочікувані скандали та дивні ситуації. У соцмережах уважно за цим всім стежили і відображали у народній творчості. Що смішило мережу цього разу – дивіться далі.
Моніка Зеленські у США
Президент Зеленський з офіційним візитом навідався до США. Там він виступив з промовою на Генсамблеї ООН і зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Щоправда, візит української делегації до США відбувався на тлі гучного скандалу, який спровокувала телефонна розмова Зеленського – Трампа.
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Наговорили лідери багато: про недостатню допомогу, яку Євросоюз надає Україні, про своїх людей при владі та, найголовніше, – про кримінальне розслідування справи стосовно сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах у США – Джо Байдена. Все це призвело до того, що у США розпочали процедуру імпічменту Трампу. Детальніше про скандали, інтриги та розслідування у цьому скандалі – читайте на сайті 24 каналу.
До цього в історії США вже виникала гучна справа, що спровокувала процедуру імпічменту 42-го президента США Біла Клінтона. Стосувалася вона сексуального скандалу з Монікою Левінскі. У соцмережах об’єднали дві ситуації та тепер жартома називають президента Зеленського – Монікою Зеленські.
А як мережа реагувала на американські перипетії та участь у них Зеленського – далі.
Зеленському також приміряли образ Грети Тунберг.
Зеленський в образі юної екоактивістки Грети Тунберг
Сама зустріч Трампа і Зеленського теж виглядала дивною. Український лідер виглядав дещо переляканим, це відразу помітили у мережі.
Зеленський під час зустрічі з Трампом: очікування і реальність
У мережі жартують: це оригінл фото
Більше жартів про телефонний скандал:
Жарти з мережі
Один з найвеличніших лідерів сьогодення
На зустрічі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Офісі Президента активістам і блогерам розповіли, що президент України Володимир Зеленський – один з "найвеличніших лідерів світу".
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Це сказав помічник президента Андрій Єрмак. Звісно, таку заяву не могли пропустити повз вуха соцмережі.
Після скандалу із Трампом
Скандал з Мендель
Речниця Зеленського Юлія Мендель влипла у новий скандал: вона з силою відіпхнула від гаранта журналіста, коли той намагався поставити йому запитання.
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Це спровокувало хвилю обурення серед українців.
Скандал з Мендель: як все було насправді
У мережі жартують: від прессекретаря до пресофіцера один крок
Від російських журналістів Мендель Зеленського так не захищає
Хм...збіг?