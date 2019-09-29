Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель

Президент Зеленський навідався до США в розпал "українського скандалу" і став Монікою Зеленскі. До речі, нашого гаранта, який причетний до оголошення процедури імпічменту Трампу, близьке оточення називає не інакше, як "одним з найвеличніших лідерів сьогодення". А ось прессекретарка Зеленського, Юлія Мендель, цього тижня стала майже такою ж зіркою мережі, як її шеф: достатньо було помахати кулаками

Цей тиждень був багатим на різноманітні події, неочікувані скандали та дивні ситуації. У соцмережах уважно за цим всім стежили і відображали у народній творчості. Що смішило мережу цього разу – дивіться далі.

Моніка Зеленські у США

Президент Зеленський з офіційним візитом навідався до США. Там він виступив з промовою на Генсамблеї ООН і зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Щоправда, візит української делегації до США відбувався на тлі гучного скандалу, який спровокувала телефонна розмова Зеленського – Трампа.

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Наговорили лідери багато: про недостатню допомогу, яку Євросоюз надає Україні, про своїх людей при владі та, найголовніше, – про кримінальне розслідування справи стосовно сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах у США – Джо Байдена. Все це призвело до того, що у США розпочали процедуру імпічменту Трампу. Детальніше про скандали, інтриги та розслідування у цьому скандалі – читайте на сайті 24 каналу.

До цього в історії США вже виникала гучна справа, що спровокувала процедуру імпічменту 42-го президента США Біла Клінтона. Стосувалася вона сексуального скандалу з Монікою Левінскі. У соцмережах об’єднали дві ситуації та тепер жартома називають президента Зеленського – Монікою Зеленські.

А як мережа реагувала на американські перипетії та участь у них Зеленського – далі.

















Моніка Зеленскі – так почали величати Зеленського після скандалу/ соцмережі Моніка Зеленскі – так почали величати Зеленського після скандалу/ соцмережі

Зеленському також приміряли образ Грети Тунберг.



Зеленський в образі юної екоактивістки Грети Тунберг

Сама зустріч Трампа і Зеленського теж виглядала дивною. Український лідер виглядав дещо переляканим, це відразу помітили у мережі.



Зеленський під час зустрічі з Трампом: очікування і реальність







У мережі жартують: це оригінл фото

Більше жартів про телефонний скандал:

















Жарти з мережі

Один з найвеличніших лідерів сьогодення

На зустрічі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Офісі Президента активістам і блогерам розповіли, що президент України Володимир Зеленський – один з "найвеличніших лідерів світу".

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Це сказав помічник президента Андрій Єрмак. Звісно, таку заяву не могли пропустити повз вуха соцмережі.



Після скандалу із Трампом

Коли ти найвеличніший лідер у світі pic.twitter.com/CUTZ6HstYi — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 27 сентября 2019 г.

Коли думав, що ти найвеличніший лідер світу (с)(тм), а ти просто посміховисько pic.twitter.com/bkkMNn9RBi — Атиповий Атипун (@atipovyiUkr) 28 сентября 2019 г.

Було / Стало

Найвеличніший лідер з лідерів світу он там внизу, зліва. pic.twitter.com/ZympmkBwY6 — Іринка (@irynka08) 27 сентября 2019 г.

Найвеличніший лідер світу pic.twitter.com/DluAOtdWdb — Джизус та Діва Моніка (@jaxx_vb) 26 сентября 2019 г.

Щось невеселий наш найвеличніший. У 95-му кварталі був набагато жвавішим pic.twitter.com/523mWVKd6i — Баба і кіт (@babaikit) 26 сентября 2019 г.

«А ви ніколи не думали про те, що наш президент найвеличніший лідер світу?» pic.twitter.com/G2Ow3e0Eki — Πραβдοργδ (@ChopperWatte) 26 сентября 2019 г.

Сміялися із культу особи в і не помітили як в самій Україні проживає купа біомаси, якій тільки те й потрібно, що "найвеличніший в світі лідер". Та це вже не Скрепостан — це Північна Корея. pic.twitter.com/WF2lHtVcUU — Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) 24 сентября 2019 г.

Бабуся жаліється, що пенсія мала, а субсидію забрали, на їжу не вистачає.

Голос з ОПи(офісу преЗедента), - а ви знаєте, що наш презЕдент найвеличніший лідер світу. — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 22 сентября 2019 г.

RT @jozefkneht1: Ось так,на думку американських ЗМІ виглядає найвеличніший лідер світу. Говорити не мішки тягати. Свою велич потрібно підтверджувати справами, а не словами Єрмака. #Земоніка pic.twitter.com/U2mTasMBqj — RoS (@Rostyslav) 29 сентября 2019 г.

Как ни крути найвеличніший лідер світу - одним разговором скинул президента США. Ёб твою мать, за что нам этот позор. — Шалена бджілка (@lenivchick) 25 сентября 2019 г.

Скандал з Мендель

Речниця Зеленського Юлія Мендель влипла у новий скандал: вона з силою відіпхнула від гаранта журналіста, коли той намагався поставити йому запитання.

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Це спровокувало хвилю обурення серед українців.

Мендель подрабатывает вышибалой: отталкивает журналистов от Вовки. Шоп не обидели бубочку, наверное.. — Кузькина Мать (@MotherOfKuzka) 29 сентября 2019 г.

Выпускайте Мендель, масика обижают! — Buzz Лягушкис (@pribambasss) 29 сентября 2019 г.

теперь ясно зачем моника зелински водит с собой юльку мендель - правило страшной подруги никто не отменял — Portobello (@missy_porto) 29 сентября 2019 г.

Боятись не потрібно. Мендель не срачка і не сверблячка, а проста, Коломойського, маленька собачка. pic.twitter.com/tHUZEEEKCY — Ilija k 25%=1/4 (@Ilijak5) 29 сентября 2019 г.

Мендель была пресс-секретарем

а стала пресс-комиссаром?? — Ледокоин Гетьмана (@KOTHAKyXHE) 29 сентября 2019 г.

нова державна нагорода «Мендель» – присвоюється громадянам України за проявлений героїзм під час порятунку президента від журналістів pic.twitter.com/oLX4ryKDU0 — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) 28 сентября 2019 г.





Скандал з Мендель: як все було насправді



У мережі жартують: від прессекретаря до пресофіцера один крок



Від російських журналістів Мендель Зеленського так не захищає