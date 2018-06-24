Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
Тиждень, що минає був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Порошенко відкрив 24 кілометри нової дороги. Українці кепкували про похолодання і закінчення літа.
Порошенко відкрив дорожній знак
Напередодні Президент України Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де відкрив рух на відремонтованій ділянці траси державного значення Н-08 "Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь".
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Ця подія стала доволі популярною у соцмережах, оскільки юзери звернули увагу на те, що глава держави замість перерізання стрічки зняв зі знаку Н-08 шматок тканини синього кольору.
"Невимовна радість і гордість оповивають душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж майже 24 кілометри дороги на трасі Дніпро – Запоріжжя", – пишуть користувачі.
Зачіска Неймара
У мережі жартували, що нова зачіска бомбардира "ПСЖ" Немара більше схожа на пташине гніздо чи тарілку локшини.
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До кепкувань з Неймара приєднався й Ерік Кантона.
"Неймар стайл... спаетті аль денте", – написав Кантона, позуючи з фото Неймара в руках та спагетті на голові.
Порівняння зачіски Неймара
Висміювання зачіски Неймара
Похолодання в Україні
І звичайно, в мережі не могли не обговорювати різке похолодання майже на всій території України.
В інтернеті жартували про похолодання
Реакція соцмереж на похолодання