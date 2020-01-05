Найсмішніші меми тижня: Порошенко забув про путч на Новий рік, а Зеленському – какая разніца

Україна і весь світ увійшли в Новий 2020 рік. Ця тема стала головною для обговорення у соцмережах. Юзери пригадують, що п'ятий президент Петро Порошенко нібито планував організувати у грудні путч. Але, певно забув. А от чинний глава держави Володимир Зеленський так вітав українців з Новим роком, що і розізлив, і розмішив. Щодо наших сусідів, то в Росії знову висміяли привітання Путіна-агресора.

Новорічний путч Порошенка: забув чи передумав

Ще у вересні нардепка від "Слуги народу" Ліза Богуцька випадково на всю Україну розкрила "велику таємницю" п'ятого президента Петра Порошенка. Він начебто готував передноворічний путч на грудень. А Богуцька про це розповіла під час листування у соцмережі таємничій "Лєночці".

"Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він (глава МВС Аваков, – 24 канал) залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч", – писала Богуцька.

Ох, як зраділи користувачі соцмереж після цього. Хтось активно готувався до путчу, хтось навпаки намагався застерегти від нього. А ще частина користувачів з попкорном у руках чекали на цю величну подію.

Але.. Вже і грудень минув, і Новий рік, а путчу все нема і нема. І тепер юзери ламають собі голови: Петро Олексійович забув чи, може, передумав?)

Петро Олексійович(@poroshenko), де той ПУТЧ на Новий Рік?



Я виходить, дарма на двір вийшов? Невже Богуцька забула кодове слово.. pic.twitter.com/r5LOWjOqlQ — Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) December 31, 2019



Путч від Порошенка

Так у зеро прогнозували путч на грудень...

Я й повірила - так чекала, так чекала... ))

Чи перенесли на весну... — Вікентіївна (@realistka376891) January 1, 2020

Так а анонсированный некоторыми нардепами #путч состоялся уже или что-то пошло не так? pic.twitter.com/uL9pR2eJjv — Oleksii Frantsuz (@ofrantsuz) January 2, 2020

"Какая разніца" Зеленського

Президент України Володими Зеленський під час новорічного вітання заявив, що "немає різниці, як названа вулиця, якщо вона освітлена та заасфальтована" і так само "нема різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, яку кохаєш". Гарант закликав українців навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни та перетворити єдність на національну ідею.

У соціальних мережах звернення викликало бурхливе обговорення. Юзери навіть запустили флешмоби з умовним слоганом #дляменеєрізниця.

Проте є й такі, які з гумором поставились до новорічної заяви Зеленського.



Як на думку Зеленського можуть називатися вулиці в Україні / фото Сергій Білоног



Пам'ятник для зустрічі закоханих



Ще одна вулиця з цікавою назвою



Меми про "какая разніца" від Зеленського

Та все ж, різниця є. Велика.



Усе має значення

Що Путін загадав у Діда Мороза?

До українців з подарунками 19 грудня приходить Святий Миколай, до американців перед Новим роком – Санта Клаус, а до росіян – Дід Мороз. Діти і дорослі наввипередки загадують бажання і очікують на сюрпризи.

Хтось пише листа, а хтось – шепоче на вушко чарівнику свою заповітну мрію. У Росії вирішили припустити, що президент Володимир Путін, відомий своєю агресією у світі, міг загадати у Діда Мороза.



Путін озвучив Діду Морозу своє бажання / ілюстратор Сергій Єлкін

Не оминули увагою користувачі інтернету і новорічне привітання Путіна. Що цікаво, низка російських пропагандистських каналів позбавили дописувачів ютубу можливості коментувати звернення президента. УСе тому, що у минулому 2019 році користувачі мережі поставили масу дизлайків під привітанням очільника Кремля.

Тож тепер у Путіна новтй статус – "король дизлайків".



Дизлайки на новорічне привітання Путіна

Ви будете здивовані, але Путін вже 20 (!) раз записує новорічне привітання для росіян.



Новорічне звернення Путіна / дубль 20

Тим часом один з пабліків у твіттері припустив, як буде виглядати новорічне привітання Путіна у далекому 2047 році. Тоді главі Кремля буде аж 94 роки.

Новогоднее обращение президента РФ Путина в 2047 году:



pic.twitter.com/7LmtJLPZGF — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 2, 2020

А ще користувачі припускають, як сам Путін святкував Новий рік і чиє звернення дивився.

Многие интересуются, чье обращение в Новый год смотрит сам Путин



Кремль опубликовал уникальное фото: pic.twitter.com/4BVe7roA5o — Нет, ну кроме шуток (@justaaandreww) January 1, 2020

Настоящее новогоднее поздравление Путина: pic.twitter.com/I4ic66qxSs — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 1, 2020



Мем про новорічне привітання Путіна

Новий рік: ми вижили

Ну і на завершення пропонуємо переглянути добірку найсмішніших мемів про святкування Нового року від простих людей.

Юзери жартують, що 1 січня гоова тріщала, похмілля було сильним. Але вже 2 січня небесні сили зглянулись над ними і всі повернулось до нормального життя. Але, ненадовно – на носі Різдво.



Українці жартують про теплу погоду на Новий рік



А хтось думає, що придумав спосіб сховати ялинку від котика-пустуна



Діагноз людей після Нового року – похмілля