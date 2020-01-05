Найсмішніші меми тижня: Порошенко забув про путч на Новий рік, а Зеленському – какая разніца
Україна і весь світ увійшли в Новий 2020 рік. Ця тема стала головною для обговорення у соцмережах. Юзери пригадують, що п'ятий президент Петро Порошенко нібито планував організувати у грудні путч. Але, певно забув. А от чинний глава держави Володимир Зеленський так вітав українців з Новим роком, що і розізлив, і розмішив. Щодо наших сусідів, то в Росії знову висміяли привітання Путіна-агресора.
Новорічний путч Порошенка: забув чи передумав
Ще у вересні нардепка від "Слуги народу" Ліза Богуцька випадково на всю Україну розкрила "велику таємницю" п'ятого президента Петра Порошенка. Він начебто готував передноворічний путч на грудень. А Богуцька про це розповіла під час листування у соцмережі таємничій "Лєночці".
"Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він (глава МВС Аваков, – 24 канал) залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч", – писала Богуцька.
Ох, як зраділи користувачі соцмереж після цього. Хтось активно готувався до путчу, хтось навпаки намагався застерегти від нього. А ще частина користувачів з попкорном у руках чекали на цю величну подію.
Але.. Вже і грудень минув, і Новий рік, а путчу все нема і нема. І тепер юзери ламають собі голови: Петро Олексійович забув чи, може, передумав?)
Путч від Порошенка
"Какая разніца" Зеленського
Президент України Володими Зеленський під час новорічного вітання заявив, що "немає різниці, як названа вулиця, якщо вона освітлена та заасфальтована" і так само "нема різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, яку кохаєш". Гарант закликав українців навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни та перетворити єдність на національну ідею.
У соціальних мережах звернення викликало бурхливе обговорення. Юзери навіть запустили флешмоби з умовним слоганом #дляменеєрізниця.
Проте є й такі, які з гумором поставились до новорічної заяви Зеленського.
Як на думку Зеленського можуть називатися вулиці в Україні / фото Сергій Білоног
Пам'ятник для зустрічі закоханих
Ще одна вулиця з цікавою назвою
Меми про "какая разніца" від Зеленського
Та все ж, різниця є. Велика.
Усе має значення
Що Путін загадав у Діда Мороза?
До українців з подарунками 19 грудня приходить Святий Миколай, до американців перед Новим роком – Санта Клаус, а до росіян – Дід Мороз. Діти і дорослі наввипередки загадують бажання і очікують на сюрпризи.
Хтось пише листа, а хтось – шепоче на вушко чарівнику свою заповітну мрію. У Росії вирішили припустити, що президент Володимир Путін, відомий своєю агресією у світі, міг загадати у Діда Мороза.
Путін озвучив Діду Морозу своє бажання / ілюстратор Сергій Єлкін
Не оминули увагою користувачі інтернету і новорічне привітання Путіна. Що цікаво, низка російських пропагандистських каналів позбавили дописувачів ютубу можливості коментувати звернення президента. УСе тому, що у минулому 2019 році користувачі мережі поставили масу дизлайків під привітанням очільника Кремля.
Тож тепер у Путіна новтй статус – "король дизлайків".
Дизлайки на новорічне привітання Путіна
Ви будете здивовані, але Путін вже 20 (!) раз записує новорічне привітання для росіян.
Новорічне звернення Путіна / дубль 20
Тим часом один з пабліків у твіттері припустив, як буде виглядати новорічне привітання Путіна у далекому 2047 році. Тоді главі Кремля буде аж 94 роки.
А ще користувачі припускають, як сам Путін святкував Новий рік і чиє звернення дивився.
Мем про новорічне привітання Путіна
Новий рік: ми вижили
Ну і на завершення пропонуємо переглянути добірку найсмішніших мемів про святкування Нового року від простих людей.
Юзери жартують, що 1 січня гоова тріщала, похмілля було сильним. Але вже 2 січня небесні сили зглянулись над ними і всі повернулось до нормального життя. Але, ненадовно – на носі Різдво.
Українці жартують про теплу погоду на Новий рік
А хтось думає, що придумав спосіб сховати ялинку від котика-пустуна
Діагноз людей після Нового року – похмілля