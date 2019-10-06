Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
Нестор Шуфрич взяв участь у протесті проти цензури і заклеїв собі рота чорною стрічкою: мережа трактує вчинок по-своєму. Одіозний Ілля Кива поправляв причинні місця в парламенті: соцмережі знову трактують це по-своєму. Том Круз навідався до України: спустився у столичне метро, поговорив з президентом, погуляв Одесою і Львовом. Інтернет-юзери знову підозрюють: голлівудська зірка навідалась неспрост
Садо-мазо-Шуфрич
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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", скандально відомий Нестор Шуфрич прийшов до парламенту із заклеєним чорною стрічкою ротом. Таким чином він показав власний протест проти того, що Нацрада відібрала цифрову ліцензію у телеканалу "112 Україна". Втім, у мережі знімок встиг стати справжнім мемом.
Як жартують з Шуфрича – далі.
У соцмережах жартують з Нестора Шуфрича
Кива і його сверблячка
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Ще один "опоплатформівець" Ілля Кива теж відзначився дивною поведінкою в Раді. Так, він неодноразово торкався своїх геніталій. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці. Та була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса".
Дивна поведінка Киви у Раді: відео
У соцмережах активно коментують та тролять рукоблудство Киви, він тим часом виправдовується: "Ну, поправив чоловік собі член. І що?".
Мережа потролила Киву псля інциденту в парламенті
Том Круз в Україні
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Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз приїхав в Україну. Мережа одразу вибухнула цією новиною, адже знамениту зірку бачили і у київському метро, і на Потьомкінських сходах Одеси, і біля львівської Ратуші.
Прибув режисер до України з робочим візитом. Він зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів, втім, встиг зустрітися з президентом Зеленським, мером Києва Віталієм Кличком і міським головою Львова Андрієм Садовим.
Том Круз приїхав зніматися у "Сватах", жартують у соцмережах
Mission Samopomich
Може, насправді фото виглядало так?
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