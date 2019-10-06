Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні

Нестор Шуфрич взяв участь у протесті проти цензури і заклеїв собі рота чорною стрічкою: мережа трактує вчинок по-своєму. Одіозний Ілля Кива поправляв причинні місця в парламенті: соцмережі знову трактують це по-своєму. Том Круз навідався до України: спустився у столичне метро, поговорив з президентом, погуляв Одесою і Львовом. Інтернет-юзери знову підозрюють: голлівудська зірка навідалась неспрост

Садо-мазо-Шуфрич

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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", скандально відомий Нестор Шуфрич прийшов до парламенту із заклеєним чорною стрічкою ротом. Таким чином він показав власний протест проти того, що Нацрада відібрала цифрову ліцензію у телеканалу "112 Україна". Втім, у мережі знімок встиг стати справжнім мемом.

Як жартують з Шуфрича – далі.



















У соцмережах жартують з Нестора Шуфрича



Кива і його сверблячка

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Ще один "опоплатформівець" Ілля Кива теж відзначився дивною поведінкою в Раді. Так, він неодноразово торкався своїх геніталій. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці. Та була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса".

Дивна поведінка Киви у Раді: відео

У соцмережах активно коментують та тролять рукоблудство Киви, він тим часом виправдовується: "Ну, поправив чоловік собі член. І що?".













Мережа потролила Киву псля інциденту в парламенті

Том Круз в Україні

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Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз приїхав в Україну. Мережа одразу вибухнула цією новиною, адже знамениту зірку бачили і у київському метро, і на Потьомкінських сходах Одеси, і біля львівської Ратуші.

Прибув режисер до України з робочим візитом. Він зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів, втім, встиг зустрітися з президентом Зеленським, мером Києва Віталієм Кличком і міським головою Львова Андрієм Садовим.

Том Круз в киевском метро, чудеса — Настьо (@nastyaziu) 30 сентября 2019 г.

В киевском метро сегодня был Том Круз. А у вас шо? — Пика Пика (@PesTvoy) 30 сентября 2019 г.

Том Круз и картка киянина — Stanislav (@KelbaStas) 1 октября 2019 г.

Том Круз встретился с поклонницами в Киеве pic.twitter.com/cDG66vBStE — пан Айвенго (@Ivanhoe_89) 1 октября 2019 г.

Мы так поняли, что Том Круз теперь будет сниматься в «Сватах»? pic.twitter.com/PfOqAlDEPX — Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 1 октября 2019 г.

Том Круз в Киеве pic.twitter.com/GQm5npV317 — Атипичный журналист (@jyrnalist) 1 октября 2019 г.

Том Круз приехал на Украину, чтобы увидеть наконец, как это на самом деле, когда миссия невыполнима. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 октября 2019 г.

Если ты едешь в метро и взгрустнул, вспомни что рядом может ехать один Том Круз — Обычный Бандит (@obolonguy) 5 октября 2019 г.

ну конечно Том Круз в метро это лучшее что случилось с киевским метро — петчіта ||-// (@dramaawkwardboy) 1 октября 2019 г.

В последние годы Том Круз постоянно опускался все ближе ко дну. И вот он достиг своего — попал в киевское метро. — Oleksii Simonchuk (@AlexSimonchuk) 30 сентября 2019 г.

Так, Том Круз у Києві.

Де?

Звісно у метро!

Це все, що вам потрібно знати цього вечора.

***

Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 сентября 2019 г.



Том Круз приїхав зніматися у "Сватах", жартують у соцмережах



Mission Samopomich



Може, насправді фото виглядало так?