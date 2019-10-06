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      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Нестор Шуфрич взяв участь у протесті проти цензури і заклеїв собі рота чорною стрічкою: мережа трактує вчинок по-своєму. Одіозний Ілля Кива поправляв причинні місця в парламенті: соцмережі знову трактують це по-своєму. Том Круз навідався до України: спустився у столичне метро, поговорив з президентом, погуляв Одесою і Львовом. Інтернет-юзери знову підозрюють: голлівудська зірка навідалась неспрост

      Садо-мазо-Шуфрич

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      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", скандально відомий Нестор Шуфрич прийшов до парламенту із заклеєним чорною стрічкою ротом. Таким чином він показав власний протест проти того, що Нацрада відібрала цифрову ліцензію у телеканалу "112 Україна". Втім, у мережі знімок встиг стати справжнім мемом.

      Як жартують з Шуфрича – далі.

      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      У соцмережах жартують з Нестора Шуфрича
       

      Кива і його сверблячка

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      Ще один "опоплатформівець" Ілля Кива теж відзначився дивною поведінкою в Раді. Так, він неодноразово торкався своїх геніталій. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці. Та була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса".

      Дивна поведінка Киви у Раді: відео

      У соцмережах активно коментують та тролять рукоблудство Киви, він тим часом виправдовується: "Ну, поправив чоловік собі член. І що?".

      Кива
      Кива
      Кива
      Кива
      Кива
      Кива
      Мережа потролила Киву псля інциденту в парламенті

      Том Круз в Україні

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      Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз приїхав в Україну. Мережа одразу вибухнула цією новиною, адже знамениту зірку бачили і у київському метро, і на Потьомкінських сходах Одеси, і біля львівської Ратуші.

      Прибув режисер до України з робочим візитом. Він зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів, втім, встиг зустрітися з президентом Зеленським, мером Києва Віталієм Кличком і міським головою Львова Андрієм Садовим.

      Том Круз
      Том Круз приїхав зніматися у "Сватах", жартують у соцмережах
      Том Круз
      Mission Samopomich
      Том Круз
      Може, насправді фото виглядало так?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @lvivmetro Ig Lysh-san

      Публикация от То Львів, курва To Lwów, kurwa (@lwow1256)

       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Меми Мережа Ілля Кива Нестор Шуфрич
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