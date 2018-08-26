Найсмішніші меми тижня: Російський робот "Ігорьок" і нова "Тесла", "як тобі таке, Ілоне Маск?"

За минулий тиждень Росія вправно тримала рівень професійного генератора мемів. У мережі нестримно обговорювали нового бойового робота від концерну "Калашников", який добряче розсмішив користувачів інтернету. Але на цьому концерн не зупинився, замахнувшись на популярність Tesla. Компанія розраховує, що новинка зможе скласти гідну конкуренцію на ринку електрокарів, як тобі таке, Ілоне Маск?

Російський робот "Ігорьок"

Під час форуму "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт бойового робота. Однак, ані захоплення, ані страху бойова розробка не викликала. Більше того, багатьом робот видається кумедним. Свої дотепні коментарі та фотожаби користувачі активно поширюють у соцмережах.

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Робот має 4 метри у висоту та важить 4,5 тонни. За задумом розробників, він має вирішувати "інженерні та бойові завдання".

Робот отримав 2 ноги, однах користуватися ними за прямим призначенням він не може. Загадкове інженерне рішення залишилося нерозкритою таємницею для користувачів мережі. до того ж деякі російські ЗМІ пишуть, що розробка отримала ім'я "Ігорьок", однак в "Калашникова" цю інформацію спростували.

Тим не менше, "Ігорьок" вже став об'єктом для жартів у соцмережах. Найдотепніші з них – нижче.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 серпня 2018 р.

Добре що всі одразу знають, що у таких випадках потрібно робити. Відкриваємо старий добрий фотошоп і починаємо піднімати всім настрій.

Где духовность? Скрепы где? вот так надо было, аутентично pic.twitter.com/sLytz4dSuj — Корниенко Андрей (@AQM34) 21 серпня 2018 р.

Користувачі впізнали в новинці бойового робота з фільму "Робокоп".

- А вы знали, что «Калашников» разработал управляемого прямоходящего робота «Игорек»? pic.twitter.com/20X6jafXFj — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 серпня 2018 р.

Над новою розробкою концерну "Калашников" не посміялися хіба що ліниві. Мережу заповнила хвиля фотожаб з новим героєм.

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Оскільки робот не може ходити, таке рішення конструкторів дещо спантеличує



Робот має 4 метри у висоту та важить 4,5 тонни



Чого, чого, а гумору концерну точно не бракує

Нова "Тесла" від концерну "Калашников"

Концерн "Калашников" розробляє власний електромобіль. Очікується, що в майбутньому авто конкуруватиме з електрокаром Tesla від Ілона Маска.

Ми говоримо про те, щоб скласти конкуренцію саме Tesla, тому що в даний час це — успішний проект в області електромобілів. Ми розраховуємо як мінімум не поступатися йому,

— сказала директор із зовнішніх комунікацій концерну Софія Іванова.

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Однак жодних конкурентних переваг які мають привернути увагу до новинки компанія не назвала. Користувачі мережі підхопили і цю ідею концерну та не оминули її увагую застосувавши свої вміння у фотошопі.

Калашников, конечно, троллит... Но решение с кузовом мне нравится) pic.twitter.com/0K7EyzsJYu — Павел Осокин (@Ledorub) 23 серпня 2018 р.

Все, Маск может сворачивать свою жалкую конторку. На арену выходит ИЖ-Комби! pic.twitter.com/3irshUWwS3 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 23 серпня 2018 р.

Ілон Маск безсумнівно занервував побачивши російську новинку. яка буземовно знищить Tesla, як конкурента.

Як тобі таке, Ілоне Маск?

Гадаємо, що іноземні користувачі вже познайомили засновника Tesla з новими концептами концерну "Калашников", адже саме зараз закордоном користувачі соцмережі Twitter почали публікувати у своїх акаунтах популярний в Україні та Росії мем "Як тобі таке, Ілоне Маск?". Таким чином вони пропонують відомому винахіднику оцінити безглузді лайфхаки та концепти.

Користувачі мережі зображають на картинках неймовірні та курйозні моделі сучасних пристосувань, які спростять повсякденне життя. Блогери з усього світу почали постити божевільні винаходи з підписом мемів "Як тобі таке, Ілоне Маск?".

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC — Courtney (@andromedamn) 21 серпня 2018 р.

how do you like this, Elon Musk pic.twitter.com/bESaPYmPMb — Kuplinstyle (@Kuplinstyle) 22 серпня 2018 р.

And how do you like this @elonmusk? pic.twitter.com/GzA7ZTIqqy — crash tag team racing on the ps2 (@spicilly) 22 серпня 2018 р.

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And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/BB3TJgAWn2 — deku-deku (@top_tubs_) 21 серпня 2018 р.