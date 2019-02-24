Найсмішніші меми тижня: "Русскіє бл*яді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді

Україну охопив резонансний скандал за участю учасниць Нацвідбору Євробачення-2019 ANNA MARIA (Опанасюк). Сестри відзначились скандальними заявами щодо Криму і не тільки. З мером Києва Віталієм Кличком знову стався конфуз через його "ораторські здібності". У Кропивницькому під час апаратної наради в облдержадміністрації трапився інцидент із присмаком порно.

Короткий шлях від ANNA MARIA до "Русскіє бл*яді"

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У інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну 22 лютого сестри Анна та Марія Опанасюк відзначилися скандальними заявами. Зокрема, за словами артисток, "Україна втратила Крим", але при цьому "Крим залишається Кримом".

Що ще сказали сестри Опанасюк?

на запитання телеглядача "Чий Крим?" співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина";

"Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано";

на питання, чи відбулася окупація Криму, сказали: "На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання".

Відео, навколо чого розгорівся скандал з дуетом ANNA MARIA:

Під час прямого ефіру фіналу відбору Євробачення 23 лютого ведучий Сергій Притула запитав артисток, чи не пошкодували вони, що подали заявку на Національний відбір Євробачення. Адже знаючи їхній бекграунд та історію з батьками в Криму, які працюють на російських окупантів, вони вирішили податися на конкурс і в перспективі представляти країну у світі. На що сестри відповіли, що – вони не порушували законів України.

"Важливо, як ти представляєш країну, важливо, з яким прапором і з яким посилом", – так сказала Джамала.

"Політика завжди була присутня на конкурсах. Думайте головою, а не серцем", – от як вважає Андрій Данилко.

Після коментарів Джамали та Андрія Данилка втрутився один із суддів Євген Філатов, соліст гурту The Maneken. Його ремарка була доволі радикальною: "Це вчорашнє інтерв'ю – повна ж*опа для вас".

У Росії також не залишили поза увагою скандал, що трапився навколо ANNA MARIA. Зокрема, свою "авторитетну" думку висловила пропагандистка Ольга Скабєєва: "Не просто не визнали агресію Росії, – найкрутішим чином трималися під час хамського антиросійського інтерв'ю. Молодці".

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Політичний оглядач Олексій Голобуцький підсумував скандал ось у такому мемі:

І хоча у соцмережах цей мем забанили, він уже встиг стати вірусним.

Відео повного інтерв'ю сестер Опанасюк Роману Скрипіну:

Кличко обмовився так, що стало насправді лячно

У ефірі одного з телеканалів київський міський голова розповів про смертність у відділеннях інтенсивної терапії, однак дещо переплутав поняття: "Якщо раніше помирала кожна шоста людина, що потрапила у відділення інтенсивної терапії, то наразі тільки кожна друга". Імовірно, політик мав увазі, що вмирати стало менше людей – що рівень смертності зменшився з 1/2 до 1/6. Але сказав так, що слухачам стало і смішно, і лячно водночас.

Сексуальний "скандал" в обласній раді Кропивницького

Під час апаратної наради в облдержадміністрації з телефону керівника Кіровоградського облавтодору Андрія Рудніка пролунали звуки, характерні для кінострічок з позначкою "18+".

Інцидент трапився, коли начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова звітувала про пристосованість об'єктів інфраструктури для потреб людей з інвалідністю. Таки цього тижня чомусь меми зароджуються із присмаком суму. Розрядити атмосферу після засідання взялася молода журналістка місцевого телеканалу.

"Ви возбудили всю апаратку", – фраза, гідна навіть окремого мему.

Мишка, яка, вочевидь, змагатиметься за Оскара

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