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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      Найсмішніші меми тижня: шахи Зеленського і Путіна, рік Грети і сосиска за 120 тисяч доларів

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      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Путіним, нарешті знадобилися шахи Анатолія Гриценка. Художник Девід Датуна з'їв арт-об'єкт банан на скотчі за 120 тисяч доларів, тому митці придумали новий – сосиску. Грета Тунберг стала людиною року – який рік, така і людина. У мережі нарешті знайшли підозрюваних, схожих на фото від правоохоронців буцімто Андрія Антоненка.

      Шахи Зеленського і Путіна

      У Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки", на якому Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше зустрілися. Навіть таку серйозну тему не обійшли увагою жартівники з соціальних мереж.

      До слова: Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією


      Кажуть, Анатолій Гриценко чекав цієї миті ще з виборчої кампанії


      Судячи з карикатури Путіна, яка з'явилась у мережі, грали на роздягання

      Якщо хтось не знає, до чого тут Гриценко зі своїми шахами, тоді нагадуємо:


      Втім не шахами єдиними

      На нормандському саміті зібралися багато шанованих людей і Путін. Втім були виявлені і українські шпигуни, які шляхом обману пробралися у Єлисейський палац.


      Петре Олексійовичу, переодягайтеся, ми вас впізнали

      Жартівники навіть оригінально підсумували результати саміту. Щоправда, трішки нецензурно і не зовсім зрозуміло, кому саме. Сподіваємося, не комусь з шанованих гостей саміту.

      Так Василь Вірастюк, Кончіта Вурст чи Надія Савченко?

      Цього тижня правоохоронці заявили про завершення розслідування вбивства Павла Шеремета. Назвали підозрюваних і навіть опублікували їх фото біля місця злочину. Щоправда не надто переконливі. От чесно, гвардієць з Парижу більше схожий на Порошенка, ніж один з підозрюваних на Андрія Антоненка.

      Цікаво: Хто хоче взяти Савченко заміж: екснардепка поділилася особистим – відео

      Тому у соціальних мережах взялися шукати, хто ж насправді необачно потрапив під приціли камер. Відповіді були дуже різноманітними і неочікуваними. Хто ж тільки не потрапив під підозру.


      А чому б і ні? З гранатами у Раду ж приходила

      Втім найбільше схожим виявився стронгмен Василь Вірастюк. А ви думаєте чому про нього вже так давно нічого не чути у ЗМІ?


      Ех, Вася, Вася


      Ще одна зірка, яка зникла з поля зору, щоб організувати теракт

      Авторитетні і перевірені джерела жартівників у соціальних мереж повідомили, що до справи причетні і представники чинної української влади.


      Арсене Борисовичу, от від кого від кого, а від міністра внутрішніх справ точно не чекали

      Згідно з ще однією версією, суддя Сергій Вовк так впевнено і оперативно обирав запобіжні заходи підозрюваним, щоб прикрити власну... шкуру.

      Взагалі список підозрюваних можна продовжувати до безкінечності, було б бажання і натхнення.

      Кажуть, дехто навіть вирішив змінити свій стиль, щоб не потрапити під підозру.

      Рік Грети

      Людиною року за версією журналу Time стала Грета Тунберг. Як то кажуть, який рік – така і людина. Але це все одно краще, ніж Володимир Путін у 2007-му.

      Оце так: "Приставити їх до стіни": Грета Тунберг вляпалась у гучний скандал через різке висловлювання

      Кажуть, дізнавшись про своє визнання, Грета Тунберг неодноразово згадувала про Україну і навіть декого з українців.


      Грета навіть передала вітання Арсену Авакову. Допоміг у цьому хіт Віктора Януковича "Астанавітєсь"


      Подейкують, юна екоактивістка дуже зраділа, дізнавшись про своє визнання

      Банан, сосиска і кіт

      Є люди, які не розуміють сучасного мистецтва, вважаючи його абсурдом, а є ті, хто готовий платити 120 тисяч доларів за банан, приліплений скотчем до стіни. У цій ситуації краще бути десь посередині, як от художник Девід Датуна, який зжер найдорожчий банан в історії.

      Неймовірне: Банан на скотчі продали за 120 000 доларів на ярмарку

      Розчаруванню автора арт-об'єкта "Комік" Мауріціо Каттелані, мабуть, не було меж – стільки ж сил і натхнення пішло на те, аби приліпити банан до стіни. Втім його підтримали жартівники у соцмережах – хто словами підтримки, а хто і новою геніальною ідеєю.


      Навіть страшно уявити зустріч котика з Девідом Датуною


      Добре, хоч ван Гог не дожив до епохи сучасного мистецтва

      Напередодні різдвяно-новорічних свят ми бажаємо гарно до них підготуватися і легко провести останні робочі тижні у цьому році. І вже традиційно на останок – котик, але цього разу ну дуже святковий.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Володимир Путін Курйозні новини Меми Надія Савченко Грета Тунберг Мистецтво
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