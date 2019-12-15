Найсмішніші меми тижня: шахи Зеленського і Путіна, рік Грети і сосиска за 120 тисяч доларів

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Путіним, нарешті знадобилися шахи Анатолія Гриценка. Художник Девід Датуна з'їв арт-об'єкт банан на скотчі за 120 тисяч доларів, тому митці придумали новий – сосиску. Грета Тунберг стала людиною року – який рік, така і людина. У мережі нарешті знайшли підозрюваних, схожих на фото від правоохоронців буцімто Андрія Антоненка.

Шахи Зеленського і Путіна

У Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки", на якому Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше зустрілися. Навіть таку серйозну тему не обійшли увагою жартівники з соціальних мереж.

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Кажуть, Анатолій Гриценко чекав цієї миті ще з виборчої кампанії



Судячи з карикатури Путіна, яка з'явилась у мережі, грали на роздягання

Якщо хтось не знає, до чого тут Гриценко зі своїми шахами, тоді нагадуємо:



Втім не шахами єдиними

На нормандському саміті зібралися багато шанованих людей і Путін. Втім були виявлені і українські шпигуни, які шляхом обману пробралися у Єлисейський палац.



Петре Олексійовичу, переодягайтеся, ми вас впізнали

Жартівники навіть оригінально підсумували результати саміту. Щоправда, трішки нецензурно і не зовсім зрозуміло, кому саме. Сподіваємося, не комусь з шанованих гостей саміту.

Так Василь Вірастюк, Кончіта Вурст чи Надія Савченко?

Цього тижня правоохоронці заявили про завершення розслідування вбивства Павла Шеремета. Назвали підозрюваних і навіть опублікували їх фото біля місця злочину. Щоправда не надто переконливі. От чесно, гвардієць з Парижу більше схожий на Порошенка, ніж один з підозрюваних на Андрія Антоненка.

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Тому у соціальних мережах взялися шукати, хто ж насправді необачно потрапив під приціли камер. Відповіді були дуже різноманітними і неочікуваними. Хто ж тільки не потрапив під підозру.



А чому б і ні? З гранатами у Раду ж приходила

Втім найбільше схожим виявився стронгмен Василь Вірастюк. А ви думаєте чому про нього вже так давно нічого не чути у ЗМІ?



Ех, Вася, Вася



Ще одна зірка, яка зникла з поля зору, щоб організувати теракт

Авторитетні і перевірені джерела жартівників у соціальних мереж повідомили, що до справи причетні і представники чинної української влади.



Арсене Борисовичу, от від кого від кого, а від міністра внутрішніх справ точно не чекали

Згідно з ще однією версією, суддя Сергій Вовк так впевнено і оперативно обирав запобіжні заходи підозрюваним, щоб прикрити власну... шкуру.

Взагалі список підозрюваних можна продовжувати до безкінечності, було б бажання і натхнення.

Кажуть, дехто навіть вирішив змінити свій стиль, щоб не потрапити під підозру.

Рік Грети

Людиною року за версією журналу Time стала Грета Тунберг. Як то кажуть, який рік – така і людина. Але це все одно краще, ніж Володимир Путін у 2007-му.

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Кажуть, дізнавшись про своє визнання, Грета Тунберг неодноразово згадувала про Україну і навіть декого з українців.



Грета навіть передала вітання Арсену Авакову. Допоміг у цьому хіт Віктора Януковича "Астанавітєсь"



Подейкують, юна екоактивістка дуже зраділа, дізнавшись про своє визнання

Банан, сосиска і кіт

Є люди, які не розуміють сучасного мистецтва, вважаючи його абсурдом, а є ті, хто готовий платити 120 тисяч доларів за банан, приліплений скотчем до стіни. У цій ситуації краще бути десь посередині, як от художник Девід Датуна, який зжер найдорожчий банан в історії.

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Розчаруванню автора арт-об'єкта "Комік" Мауріціо Каттелані, мабуть, не було меж – стільки ж сил і натхнення пішло на те, аби приліпити банан до стіни. Втім його підтримали жартівники у соцмережах – хто словами підтримки, а хто і новою геніальною ідеєю.



Навіть страшно уявити зустріч котика з Девідом Датуною



Добре, хоч ван Гог не дожив до епохи сучасного мистецтва

Напередодні різдвяно-новорічних свят ми бажаємо гарно до них підготуватися і легко провести останні робочі тижні у цьому році. І вже традиційно на останок – котик, але цього разу ну дуже святковий.