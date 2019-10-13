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      Найсмішніші меми тижня: сир за 58 гривень, 14 годин "дуже дякую" і урочисте російське болото

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      10 жовтня президент України взяв участь у рекордному пресмарафоні, що тривав понад 14 годин. Соцмережі відреагували фотожабами і жартами. У Росії урочисто відкрили дві нові дороги. Усе б нічого, лиш доріг на фотографіях зі святкувань не видно. Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.

      Своєю витримкою та 14-годинним спілкуванням зі ЗМІ Зеленський справді зумів побити світовий рекорд. До нього лаври рекордсмена належали білоруському лідеру Олександру Лукашенку.

      Це цікаво: Всі курйози першого пресмарафону Зеленського

      Що можна встигнути зробити за 14 годин? Ми пофантазували та припустили, як цей час міг витратити і гарант, і журналісти.

      Пресмарафон Зеленського: що можна встигнути зробити за 14 годин?

      пресмарафон Зеленського
      Пресмарафон Зеленського: що можна було встигнути зробити за час його проведення / інфографіка 24 каналу

      Журналіст Сергій Іванов опублікував старе фото з акторського минулого Зеленського і зазначив, що саме так Зеленський виглядає після виснажливого пресмарафону.

      Дмитро Золотухін порівняв формат пресмарафону із картиною Леонардо Да Вінчі "Таємна Вечеря Христа".

       

      Зеленський під час пресмарафону заявив, що купує у магазині воду, вино та сир.

      Люблю сир до вина. Кілограм сиру коштує 58 гривень – це той сир, який я люблю. Можу собі дозволити це купити,
      – сказав глава держави.

      До теми: Круасани, сирники та кола: у скільки обійшлося частування на пресмарафоні Зеленського

      Читайте також: Зеленський розповів, за якими цінами купує продукти

      Цікаво, що прессекратарка президента Юлія Мендель теж "отримала на горіхи" від соцмереж. 

       

      В Росії урочисто відкрили болото

      До теми: У Росії помпезно відкрили пластикові вікна та балконні двері у дитсадку: фото


      У мережі жартують через "нові" російські дороги / скріншот із соцмереж

      Тепер безпечно: міст заклеєний скотчем

      До теми: Кличко пояснив, чому суттєво збільшив витрати на Шулявський міст

      Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.

      Користувачі соцмереж не оминули увагу таку подію.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Києва Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Курйозні новини Мережа Меми Ремонт
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