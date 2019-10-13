Найсмішніші меми тижня: сир за 58 гривень, 14 годин "дуже дякую" і урочисте російське болото
10 жовтня президент України взяв участь у рекордному пресмарафоні, що тривав понад 14 годин. Соцмережі відреагували фотожабами і жартами. У Росії урочисто відкрили дві нові дороги. Усе б нічого, лиш доріг на фотографіях зі святкувань не видно. Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.
Своєю витримкою та 14-годинним спілкуванням зі ЗМІ Зеленський справді зумів побити світовий рекорд. До нього лаври рекордсмена належали білоруському лідеру Олександру Лукашенку.
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Що можна встигнути зробити за 14 годин? Ми пофантазували та припустили, як цей час міг витратити і гарант, і журналісти.
Пресмарафон Зеленського: що можна встигнути зробити за 14 годин?
Пресмарафон Зеленського: що можна було встигнути зробити за час його проведення / інфографіка 24 каналу
Журналіст Сергій Іванов опублікував старе фото з акторського минулого Зеленського і зазначив, що саме так Зеленський виглядає після виснажливого пресмарафону.
Дмитро Золотухін порівняв формат пресмарафону із картиною Леонардо Да Вінчі "Таємна Вечеря Христа".
Зеленський під час пресмарафону заявив, що купує у магазині воду, вино та сир.
Люблю сир до вина. Кілограм сиру коштує 58 гривень – це той сир, який я люблю. Можу собі дозволити це купити,
– сказав глава держави.
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Цікаво, що прессекратарка президента Юлія Мендель теж "отримала на горіхи" від соцмереж.
В Росії урочисто відкрили болото
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У мережі жартують через "нові" російські дороги / скріншот із соцмереж
Тепер безпечно: міст заклеєний скотчем
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Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.
Користувачі соцмереж не оминули увагу таку подію.