Найсмішніші меми тижня: сир за 58 гривень, 14 годин "дуже дякую" і урочисте російське болото

10 жовтня президент України взяв участь у рекордному пресмарафоні, що тривав понад 14 годин. Соцмережі відреагували фотожабами і жартами. У Росії урочисто відкрили дві нові дороги. Усе б нічого, лиш доріг на фотографіях зі святкувань не видно. Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.

Своєю витримкою та 14-годинним спілкуванням зі ЗМІ Зеленський справді зумів побити світовий рекорд . До нього лаври рекордсмена належали білоруському лідеру Олександру Лукашенку.

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Що можна встигнути зробити за 14 годин? Ми пофантазували та припустили, як цей час міг витратити і гарант, і журналісти.

Пресмарафон Зеленського: що можна встигнути зробити за 14 годин?



Пресмарафон Зеленського: що можна було встигнути зробити за час його проведення / інфографіка 24 каналу

Журналіст Сергій Іванов опублікував старе фото з акторського минулого Зеленського і зазначив, що саме так Зеленський виглядає після виснажливого пресмарафону.

Дмитро Золотухін порівняв формат пресмарафону із картиною Леонардо Да Вінчі "Таємна Вечеря Христа".

На случай важных переговоров pic.twitter.com/pdeAR1867o — пан Кременчук (@kremen_x) 10 жовтня 2019 р.

Зеленський під час пресмарафону заявив, що купує у магазині воду, вино та сир.

Люблю сир до вина. Кілограм сиру коштує 58 гривень – це той сир, який я люблю. Можу собі дозволити це купити,

– сказав глава держави.

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Цікаво, що прессекратарка президента Юлія Мендель теж "отримала на горіхи" від соцмереж.

ПРАВИЛА



Журналист должен зайти на пресс-конференцию и задать вопрос Президенту. Если за минуту ему удалось рассмешить Президента, то журналисту даётся вторая минута.



Если рассмешить не удалось, журналиста из зала выталкивает Мендель. pic.twitter.com/IHm6PHMYAD — The Fox who sold the world (@LeRenardGrande) 10 жовтня 2019 р.

В Росії урочисто відкрили болото

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У мережі жартують через "нові" російські дороги / скріншот із соцмереж

Тепер безпечно: міст заклеєний скотчем

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Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.

Користувачі соцмереж не оминули увагу таку подію.