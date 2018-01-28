Найсмішніші меми тижня: скандальна "Смерть Сталіна" та локшина від російської пропаганди

Тиждень, що минає, зацікавив користувачів соціальних мереж низкою подій, які трапилися за цей період. Так, інтернет-юзери здебільшого жартували на "гарячу" на сьогодні тему – фільм "Смерть Сталіна", а також не оминули увагою російську пропаганду.

"Смерть Сталіна"

У Росії зі скандалом не допустили до прокату британський комедійний фільм "Смерть Сталіна". У мережі на цю тему з'явилося декілька влучних карикатур. Так, російського художника Сергія Йолкіна заборона фільму у Росії надихнула на створення низки влучних карикатур.

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Тим часом правнук радянського вождя Йосипа Сталіна, грузинський художник Яків Джугашвілі розкритикував кінострічку, а її творців назвав "нелюдами".



Карикатура на "Смерть Сталіна"

После фильмов "Диван Сталина" и "Смерть Сталина" ожидается выход следующих блокбастеров: pic.twitter.com/TvkIjowllO — Voffka (@divide0) 26 января 2018 г.

Російська пропаганда

Український карикатурист на псевдо "Орел В" створив для читачів сайту "24" порцію сатиричних малюнків про російську пропаганду.

Карикатурист зобразив, як кремлівській пропаганді заздрять у пеклі навіть Гітлер із Геббельсом. Проте самі росіяни тільки цією брехнею і можуть пишатися, адже все інше у них – залишки з Радянського Союзу.

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Карикатура на російську пропаганду



Карикатура на російську пропаганду​



Карикатура на російську пропаганду



Карикатура на російську пропаганду​

Смішна Росія

Так трапилося, що цього тижня найбільше у мережі жартували та кепкували з низки події та осіб, пов’язаних із Росією. Ще одним приводом для насмішок стала заява глави Міністерства зв'язку та масових комунікацій РФ Миколи Никифорова про те, що корпорації Microsoft "світять" великі збитки через обмеження продажів програмного забезпечення російським компаніям. Тож карикатурист Сергій Йолкін показав власне бачення таких погроз.

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Карикатура на антисанкції

І на завершення: за день до приїзду президента Росії Володимира Путіна до Казані невідомі на схилі біля стін місцевого Кремля витоптали на снігу слово "воры". Місцева поліція почала перевірку за фактом появи слова на снігу.



У Росії витоптали слово "воры"



У Росії витоптали слово "воры"​

Окрім того, у Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "брехун". Трапилося це на вулиці на очах у перехожих.