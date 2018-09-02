Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка

На смерть Йосипа Кобзона – співака і депутата Держдуми Росії – бурхливо зреагували користувачі соцмереж. У той час, як російські ЗМІ висловлювали свої співчуття, користувачі мережі із критикою згадали особу артиста. 31 серпня в центрі окупованого Донецька внаслідок вибуху був убитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Користувачі соцмереж і тут не стримали своїх реакцій.

Зазначимо, що Йосип Кобзон помер на 81 році життя. Він активно та відверто підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Чимало років Кобзон обробся з онкозахворюванням.

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"Одного разу я був на його живому концерті: на кордоні з Афганістаном, стоячи на вантажівці, Кобзон співав для російських прикордонників. На сцені він викладався на всю котушку, як, втім, і в Держдумі, де голосував за найжорстокіші і несправедливі закони", – прокоментував смерть Кобзона російський журналіст та ведучий радіо "Эхо Москвы" Володимир Варфоломеєв.

Однак низка користувачів соцмережі на смерть Кобзона зреагувала їдкими та жорсткими жартами.

Иосиф Кобзон отправился на встречу со своими соратниками по проекту «Новороссия» - к Гиви и Мотороле: pic.twitter.com/1CWAZerOdr — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 серпня 2018 р.

Кобзон с небольшим опозданием решил поздравить Украину с Днём Независимости и отправился в ад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 серпня 2018 р.

Память об Иосифе Кобзоне могут увековечить в Москве pic.twitter.com/eD3lUl9n2y — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 серпня 2018 р.

О покойном либо хорошо либо ничего кроме правды. Правда такова. что покойный был говно. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 серпня 2018 р.

У политических украинцев и совестливой российской либеральной интеллигенции начинается излюбленный праздник - танцы на костях, матерные частушки и ритуальное обмазывание кровью. Умер Иосиф Кобзон. — Голос Мордора (@spacelordrock) 30 серпня 2018 р.

Кобзон навсегда уехал на гастроли к Гиви, Мотороле и другим чертям. pic.twitter.com/ac10Bi8vdz — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 30 серпня 2018 р.

А вот интересно, когда Кобзон, Гиви, Моторола, доктор Лиза и хор Александрова пирамидку собирать сядут, кто первым соберет? pic.twitter.com/iGGqkNUsNM — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 липня 2018 р.

Сегодня Иосиф Кобзон будет выступать вместе с хором Александрова.

Охрана мероприятия - ЧВК Вагнера.

Медицинская поддержка - доктор Лиза.

Связь обеспечивает Моторола. — Milan Zlatic (@Milan_Zlatic) 30 серпня 2018 р.

Та наступних не довелося чекати довго. Захарченко вирішив не затримуватися і 31 серпня послідував за улюбленим артистом.

Ввечері, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що біля кафе "Сєпар" в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

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Символічно, що Захарченка вбили через день після смерті російського співака Йосипа Кобзона, який підтримував анексію Криму і не раз їздив виступати на окупований Донбас.

Користувачі мережі блискавично відреагували влучними дописами з цього приводу.



Вбивство Олександра Захарченка: реакція соцмереж

Як по нотам - учора замовляв захарченка на день народження - сьогодні вбили) pic.twitter.com/XbjzEvcIJX — Roman Kulyk (@Fatalist_ua) 31 серпня 2018 р.

Хороший тамада і конкурси інтєрєсниє pic.twitter.com/GaLqDyhdC1 — Йстп (@yostap) 31 серпня 2018 р.

на днях захарченко объявил трёхдневный траур по кобзону.

второй день теперь понятно для кого, а третий? — ето не я (@etokotik) 31 серпня 2018 р.

Хоронили Кобзона порвали два Захарченко https://t.co/vTlyVyt2Qo — kiriyan & (@ki_ry_sha) 31 серпня 2018 р.

Киев скорбит вместе с братским народом... pic.twitter.com/u4PAN7g17u — Юрій Гудименко (@hudymenko_yuriy) 31 серпня 2018 р.

А ще у мережі цього тижня знову висміяли губернатора Миколаївської області Олексія Савченка, який 1 вересня взяв участь у відкритті історико-археологічного комплексу, під час якого провели лицарські бої.

Кумедне фото, на котрому одіозний Савченко піднімає над собою меч, опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Лохматов.

Користувачі у соцмережах відразу кинулись коментувати смішну світлину.



Люди у соцмережах не забули славну історію про Конана-варвара від губернатора Миколаївщини



Нова світлина від Савченка дуже потішила людей

А ще, на початку тижня президент США втрапив у курйозну ситуацію, перебуваючи із візитом у дитячій лікарні в Колумбусі, у штаті Огайо. Очільник Білого дому не зумів правильно розфарбувати прапор своєї країни, але намалював щось схоже на нідерландський стяг.

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Зображення із Трампом, який в оточенні дітей намагається розмалювати у правильні кольори американський прапор, публікують користувачі соцмереж.

На них видно, що лідер США замість червоних смужок розмальовує прапор своєї держави синіми.

У мережі навіть припустили, що він хотів намалювати російський стяг, проте навіть тут схибив. Також люди вловлюють схожість намальованого Трампом прапорця зі знаменом Нідерландів.

Ніколи не знав, що є така країна – Сполучені Штати Нідерландів,

– пишуть жартівники у соцмережах.

Many are commenting that @realDonaldTrump doesn't know that the American flag only has red and white stripes, not blue. However, we noticed that the Russian flag has a blue stripe, so maybe he was coloring that one. #Trump #TrumpRussia #TrumpRussiaConspiracy pic.twitter.com/qr23C0OhCU — eTimes Herald News (@eTimesHerald) 26 серпня 2018 р.

Trump Tries To Color U.S. Flag With Small Kids On Camera, Accidentally Draws Russia Flag https://t.co/pmTAexVcMp pic.twitter.com/g3rnvw7fYU — вяєт fυςкιтσℓ (@crewislife) 25 серпня 2018 р.