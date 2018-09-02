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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Найсмішніші меми тижня: соцмережі бурхливо відреагували на смерть Кобзона та вбивство Захарченка

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Меми тижня
Меми тижня / Фото з відкритих джерел

На смерть Йосипа Кобзона – співака і депутата Держдуми Росії – бурхливо зреагували користувачі соцмереж. У той час, як російські ЗМІ висловлювали свої співчуття, користувачі мережі із критикою згадали особу артиста. 31 серпня в центрі окупованого Донецька внаслідок вибуху був убитий ватажок проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Користувачі соцмереж і тут не стримали своїх реакцій.

Зазначимо, що Йосип Кобзон помер на 81 році життя. Він активно та відверто підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Чимало років Кобзон обробся з онкозахворюванням.

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"Одного разу я був на його живому концерті: на кордоні з Афганістаном, стоячи на вантажівці, Кобзон співав для російських прикордонників. На сцені він викладався на всю котушку, як, втім, і в Держдумі, де голосував за найжорстокіші і несправедливі закони", – прокоментував смерть Кобзона російський журналіст та ведучий радіо "Эхо Москвы" Володимир Варфоломеєв.

Однак низка користувачів соцмережі на смерть Кобзона зреагувала їдкими та жорсткими жартами.

Та наступних не довелося чекати довго. Захарченко вирішив не затримуватися і 31 серпня послідував за улюбленим артистом.

Ввечері, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що біля кафе "Сєпар" в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

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Символічно, що Захарченка вбили через день після смерті російського співака Йосипа Кобзона, який підтримував анексію Криму і не раз їздив виступати на окупований Донбас.

Користувачі мережі блискавично відреагували влучними дописами з цього приводу.

Вбивство Захарченка вибух Донецьк
Вбивство Олександра Захарченка: реакція соцмереж

А ще у мережі цього тижня знову висміяли губернатора Миколаївської області Олексія Савченка, який 1 вересня взяв участь у відкритті історико-археологічного комплексу, під час якого провели лицарські бої.

Кумедне фото, на котрому одіозний Савченко піднімає над собою меч, опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Лохматов.

Користувачі у соцмережах відразу кинулись коментувати смішну світлину.


Люди у соцмережах не забули славну історію про Конана-варвара від губернатора Миколаївщини


Нова світлина від Савченка дуже потішила людей

А ще, на початку тижня президент США втрапив у курйозну ситуацію, перебуваючи із візитом у дитячій лікарні в Колумбусі, у штаті Огайо. Очільник Білого дому не зумів правильно розфарбувати прапор своєї країни, але намалював щось схоже на нідерландський стяг.

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Зображення із Трампом, який в оточенні дітей намагається розмалювати у правильні кольори американський прапор, публікують користувачі соцмереж.

На них видно, що лідер США замість червоних смужок розмальовує прапор своєї держави синіми.

У мережі навіть припустили, що він хотів намалювати російський стяг, проте навіть тут схибив. Також люди вловлюють схожість намальованого Трампом прапорця зі знаменом Нідерландів.

Ніколи не знав, що є така країна – Сполучені Штати Нідерландів,
– пишуть жартівники у соцмережах.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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