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Найсмішніші меми тижня: Цукерберг-"робот", Дуров на коні та "розбірки" Фреймут

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Найсмішніше з соцмереж за тиждень
Найсмішніше з соцмереж за тиждень / Колаж 24 Каналу

Тиждень, що минає був багатий на події, які не залишилися поза увагою користувачів соціальних мереж. Найбільше юзерів повеселив виступ засновника Facebook Марка Цукерберга у Сенаті США. Не оминули увагою і Павла Дурова, який після заблокування Telegram на території Росії виклав фото себе на білому коні. Також юзери дотепно пожартували на Ольгою Фреймут, яка почала їздити до своїх критиків.

Цукерберг-"робот"

Користувачі соцмереж пильно стежать за інформацією про нещодавній масштабний витік даних із приватних профілів у Facebook, жертвами якого стали близько 50 мільйонів сторінок. Через це, засновника соцмережі Марка Цукерберга викликали у сенат США у вівторок, 10 квітня, де він давав свідчення.

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Так званий "допит" Цукерберга тривав майже п’ять годин. Під час розмови з сенаторами засновник Facebook багато вибачався та пояснював, а ті у свою чергу дошкуляли йому великою кількістю запитань. Через іноді незграбну поведінку Цукерберга користувачі соцмереж порівняли його з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.

"Коли ви справді намагаєтеся виглядати як справжня людина, а не робот".

Засновника Facebook порівняли з персонажем серіалу "Зоряний шлях" андроїдом Дейтою.

"Містер Цукерберг, у мене є тільки одне питання про Facebook: Де я можу знайти мій Hotmail"

"Не забувай пити воду, люди люблять воду"

Дуров на коні

13 квітня Таганський суд Москви дозволив заблокувати популярний месенджер Telegram на території Росії. Після цього засновник месенджера Павло Дуров виклав в Instagram фотографію себе на білому коні.

"Щоб бути по-справжньому вільним, ви повинні бути готові ризикнути заради свободи", - підписав він фото.

Користувачам мережі фотографія так сподобалася, що вони моментально почали робити на неї меми.

"Розбірки" Фреймут зі своїми критиками

Популярну українську телеведучу Ольгу Фреймут, яка часто провокує скандальні ситуації, звинуватили в тому, що вона почала виясняти стосунки своїм критиками. У мережі з’явився пости користувачів про те, що зірка знаходить тих, хто її ображає і приїжджає до них вияснити, чому вони залишають негативні коментарі під її публікаціями в соціальних мережах.

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Така поведінка Фреймут добряче повеселила звичайних користувачів та відомих особистостей, які й прокоментували скандал з нею. Проте, більшість не стали на її захист, а навпаки, висміяли.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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