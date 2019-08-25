Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
Українці відзначили День Незалежності України – кожен по-різному, а Зеленський, здається, у бронежилеті. Майбутній нардеп Олександр Дубінський розпочав пошуки помічника, та ще й не простого – з перчиком. А ви вже знаєте, як росіяни шукають українські пісні? Цей тиждень видався доволі веселим, а українцям було з чого посміятися.
День Незалежності, Хода гідності і бронежилет Зеленського
Це варто побачити: Як пройшов День Незалежності в Україні: фото, відео
24 серпня українці в усьому світі відзначали найбільше державне свято – День Незалежності України. Кожен святкував по-різному, а офіційне святкування у Києві стало справжнім джерелом для натхення у жартівників.
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Звичайно ж, святкуючи річницю Незалежності, ми просто не маємо права не згадати тих, хто здобув та захищає її сьогодні. Величезне ДЯКУЮ тим, хто омріяв і здобув, хто береже нашу Незалежність сьогодні.
25 сантиметрів у помічника Дубінського
Здається, хтось просто не може працювати без скандалів. Так, майбутній депутат Олександр Дубінський не встиг відійти від нещодавнього спільного з Максом Бужанським скандалом з журналісткою, як вступив у новий – цього разу сексистський.
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Мережа, звичайно ж, не може пропоустити повз увагу того, хто сам на неї напрошується. Тому Дубінському замість 175-сантиметрової помічниці запропонували знайти помічника з 25-сантиметровим "перчиком". Як це було? Дивіться самі.
Шкода, але до парламенту таки потрапив.
А в Росії трапилася справжня "ничья комисячна"
Знаєте, як росіяни шукають українські пісні? А ніяк! Вони просто гуглять незрозумілі набори літер. Чому? Не шукайте логіки там, де її немає. Словом, насолоджуйтесь:
Ну і як тут не згадати "баяни" про "памагітє найті пєсню"?
Це був патріотичний та веселий тиждень. Є всі підстави сподіватися, що наступний буде ще кращим. 24 канал бажає вам вдалого та плідного робочого тижня, але не забувайте відпочивати. Не лінуйтесь – витрачайте час на позитивні емоції!
І наостанок: за статистикою, на кожну підбірку мемів повинен бути бодай один котик.
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