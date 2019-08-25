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      Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"

      2010
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Українці відзначили День Незалежності України – кожен по-різному, а Зеленський, здається, у бронежилеті. Майбутній нардеп Олександр Дубінський розпочав пошуки помічника, та ще й не простого – з перчиком. А ви вже знаєте, як росіяни шукають українські пісні? Цей тиждень видався доволі веселим, а українцям було з чого посміятися.

      День Незалежності, Хода гідності і бронежилет Зеленського

      Це варто побачити: Як пройшов День Незалежності в Україні: фото, відео

      24 серпня українці в усьому світі відзначали найбільше державне свято – День Незалежності України. Кожен святкував по-різному, а офіційне святкування у Києві стало справжнім джерелом для натхення у жартівників.

      Цікаво! У Криму, на окупованому Донбасі та за океаном: де і як українці відзначали День прапора

      Ми точно знаємо, що святкування Дня Незалежності зацікавило і наших "дорогих" східних сусідів. Ану ж глянемо, що там за "порєбріком".
      І як би не горіло у сусідів, у нас, українців, на це своя думка.

      Звичайно ж, святкуючи річницю Незалежності, ми просто не маємо права не згадати тих, хто здобув та захищає її сьогодні. Величезне ДЯКУЮ тим, хто омріяв і здобув, хто береже нашу Незалежність сьогодні.

      25 сантиметрів у помічника Дубінського

      Здається, хтось просто не може працювати без скандалів. Так, майбутній депутат Олександр Дубінський не встиг відійти від нещодавнього спільного з Максом Бужанським скандалом з журналісткою, як вступив у новий – цього разу сексистський.

      До слова: "Слуга народу" Дубінський наїхав на 24 канал: за журналістів заступився Разумков

      Мережа, звичайно ж, не може пропоустити повз увагу того, хто сам на неї напрошується. Тому Дубінському замість 175-сантиметрової помічниці запропонували знайти помічника з 25-сантиметровим "перчиком". Як це було? Дивіться самі.


      Шкода, але до парламенту таки потрапив.

      А в Росії трапилася справжня "ничья комисячна"

      Знаєте, як росіяни шукають українські пісні? А ніяк! Вони просто гуглять незрозумілі набори літер. Чому? Не шукайте логіки там, де її немає. Словом, насолоджуйтесь: 

      Ну і як тут не згадати "баяни" про "памагітє найті пєсню"? 

      Це був патріотичний та веселий тиждень. Є всі підстави сподіватися, що наступний буде ще кращим. 24 канал бажає вам вдалого та плідного робочого тижня, але не забувайте відпочивати. Не лінуйтесь – витрачайте час на позитивні емоції!

      І наостанок: за статистикою, на кожну підбірку мемів повинен бути бодай один котик.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський День Незалежності Новини політики Олександр Дубінський Музика Меми Курйозні новини Мережа
      Джерело: 24 канал
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