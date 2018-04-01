Найсмішніші меми тижня: видворення дипломатів Росії та розіграші 1 квітня

Останній тиждень березня був багатим на події, які не залишилися поза увагою користувачів соціальних мереж. Найбільше юзерів повеселило видворення російських дипломатів з країн Європи та США, оригінальні розіграші у День сміху, 1 квітня та ремонт Київських доріг від мера столиці Віталя Кличка.

Видворення російських дипломатів

Користувачі соцмереж пильно стежать за інформацією про вислання дипломатів РФ з Європи, США, Канади.

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Як відомо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення 153 російських "шпигунів", які повернуться до РФ.

Тому, інтернет-юзери почали активно фантазувати, як росіяни повертаються на Батьківщину.



Меми про видворення дипломатів РФ



Юзери покепкували, як російські дипломати поверталися у РФ



Меми про видворення дипломатів Росії

Перші російські дипломати-шпигуни перетнули український кордон на Сумщині pic.twitter.com/IqjycNx79r — НеТаОдеса дуже роздратована та х@йова (@vll1ua) 29 березня 2018 р.

Цієї весни російські дипломати прилетіли додому раніше за шпаків, граків та жайворонків. — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 29 березня 2018 р.

Розстріляні російські дипломати з посольства РФ у Великобританії, 30 березня 2018 року.... pic.twitter.com/xfDvgoGvSH — Nina Nemo (@Nina122014) 1 квітня 2018 р.

«Вислані російські дипломати залишили Британію на літаку, який фігурує у кокаїновій справі»



Ну правильно, щоб двічі не літати.)) — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 20 березня 2018 р.

Якійсь кцп в твітері написав мол російські дипломати і самі раді повернутися на родіну... согласєн, такій радості як в їхніх очах позаздрили б любі похорони. pic.twitter.com/mPfnMGPyZY — тилака (@atma197031) 27 березня 2018 р.

Як птахи весною повертаються з зимівлі, так і російські дипломати полетять додому зі всього світу - Голос українською - Україна|ЄС|NATO pic.twitter.com/bnR3iMNc3p — Голос українською (@Uagoloscom) 26 березня 2018 р.

Розіграші до Дня сміху

1 квітня або День дурня – це День сміху. Як відомо, свято неофіційне, в календарі ООН чи будь-якої країни світу його не зустрінеш. Попри те, воно святкується з величезним ентузіазмом у всьому світі. Українські державні установи, чиновники та користувачі соцемереж вирішили оригінально привітати усіх з цим святом.

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Так, вже 2 квітня, за "даними" "Укрзалізниці", в Україні запуститься інноваційний транспорт Hyperloop, яким можна буде дістатися з Києва до Львова за 25 хвилин.



"Квитки" на Hyperloop в Україні

Державна прикордонна служба України заявила про те, що невдовзі, окрім службових собак, у прикордонників з’являться службові нільські крокодили, які допомагатимуть охороняти державний кордон.



Крокодил-помічник прикордонників

У День сміху, НАК "Нафтогаз України" розіграв російського газового монополіста "Газпром". Українська компанія "відмовилася" від компенсації від "Газпрому" 4,6 мільярда доларів.

Окрім того, юзери придумували оригінальні меми присвячені Дню сміху та ділились ними у соцмережах.

1 квітня - День сміху (день клоунів і дурнів)!

З професійним святом вас, шановні міністри, більшість депутатів та інші чиновники!!! — Тарас Пісаржевський (@Pisarzhevskyi) 1 квітня 2018 р.

Жарти для дурнів від Петраліксеіча:

1. Продам бізнес...

2. Подолаю корупцію...

3. Проведу реформи...

4. Платитиму солдату 1000гр/день...

5. Проведу АТО за години...

6. Не розмовлятиму з террористами...

Можно ще продовжувати, але й цього досить... з 1 Квітня нас, українці! pic.twitter.com/5Yl7saLJ2s — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 1 квітня 2018 р.

Зі святом 1 КВІТНЯ !



В Украіні вивели методом селекціі курку - велетня.... pic.twitter.com/4457BUskxG — Олег (@olegperviy17) 1 квітня 2018 р.

Кличко і київські дороги

Прийшла весна і сніг зійшов з асфальтом. Київські дороги рясніють ямами. Тому, користувачі соцмереж поіронізували над тим, як мер Віталій Кличко буде латати дірки та ремонтувати столичні дороги.



Жарти про ями на дорогах Києва