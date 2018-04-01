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Найсмішніші меми тижня: видворення дипломатів Росії та розіграші 1 квітня

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Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 Каналу

Останній тиждень березня був багатим на події, які не залишилися поза увагою користувачів соціальних мереж. Найбільше юзерів повеселило видворення російських дипломатів з країн Європи та США, оригінальні розіграші у День сміху, 1 квітня та ремонт Київських доріг від мера столиці Віталя Кличка.

Видворення російських дипломатів

Користувачі соцмереж пильно стежать за інформацією про вислання дипломатів РФ з Європи, США, Канади.

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Як відомо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення 153 російських "шпигунів", які повернуться до РФ.

Тому, інтернет-юзери почали активно фантазувати, як росіяни повертаються на Батьківщину.


Меми про видворення дипломатів РФ


Юзери покепкували, як російські дипломати поверталися у РФ


Меми про видворення дипломатів Росії

Розіграші до Дня сміху

1 квітня або День дурня – це День сміху. Як відомо, свято неофіційне, в календарі ООН чи будь-якої країни світу його не зустрінеш. Попри те, воно святкується з величезним ентузіазмом у всьому світі. Українські державні установи, чиновники та користувачі соцемереж вирішили оригінально привітати усіх з цим святом.

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Так, вже 2 квітня, за "даними" "Укрзалізниці", в Україні запуститься інноваційний транспорт Hyperloop, яким можна буде дістатися з Києва до Львова за 25 хвилин.


"Квитки" на Hyperloop в Україні

Державна прикордонна служба України заявила про те, що невдовзі, окрім службових собак, у прикордонників з’являться службові нільські крокодили, які допомагатимуть охороняти державний кордон.


Крокодил-помічник прикордонників

У День сміху, НАК "Нафтогаз України" розіграв російського газового монополіста "Газпром". Українська компанія "відмовилася" від компенсації від "Газпрому" 4,6 мільярда доларів.

Окрім того, юзери придумували оригінальні меми присвячені Дню сміху та ділились ними у соцмережах.

Кличко і київські дороги

Прийшла весна і сніг зійшов з асфальтом. Київські дороги рясніють ямами. Тому, користувачі соцмереж поіронізували над тим, як мер Віталій Кличко буде латати дірки та ремонтувати столичні дороги.


Жарти про ями на дорогах Києва


Юзери про Кличка та асфальт

Теги: Новини України Новини Києва 1 квітня Меми Курйозні новини Видворення російських дипломатів Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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