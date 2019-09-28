Найстарший учасник і переможець веломарафону "Львівська Сотка" отримають призи від Садового

У Львові та області стартував аматорський велоівент "Львівська Сотка. Осінь". Захід розпочався на площі Ринок за участю близько 1000 велосипедистів.

Із початком змагань велосипедистів привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

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Мер Львова пообіцяв найстаршому учаснику веломарафону та переможцю призи. "Наразі таємниця, що саме", – заінтригував Садовий.



Мер Львова Андрій Садовий привітав велосипедистів з початком змагань/ Фото з фейсбуку Андрія Садового



Мер Львова на змаганнях/ Фото з фейсбуку Андрія Садового

"Львівська Сотка" — щорічні любительські змагання у форматі веломарафону. Вперше змагання відбулись у 2010 році. З 2018 року змагання відбуваються двічі на рік за різними маршрутами — "Львівська сотка. Весна" та "Львівська сотка. Осінь".

Цього року у заході взяли участь велосипедисти із багатьох міст України, Білорусі, Польщі, Німеччини, Молдови, США.



Участь у змаганнях взяли близько 1000 людей/ Фото з фейсбуку Андрія Садового