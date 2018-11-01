Найстильніші сукні Меган Маркл, які запам'ятались з австралійського туру

Герцогиня Сассекська зі своїм чоловіком принцом Гаррі 31 жовтня завершила офіційний візит в країнах Океанії. За 16 днів Меган Маркл продемонструвала близько 40 образів і деякі з них відзначились особливою розкішшю та елегантністю.

З 15 по 31 жовтня вагітна Меган Маркл приміряла в середньому по 2-3 наряди щодня, з яких хоча б один був класичним. Багато суконь були сшито відомими дизайнерами спеціально для австралійського туру, тому важко сказати, яка ціна була кожного образу. Але модні експерти припускають, що весь гардероб герцогині, який їй підбирала ціла команда стилістів, коштував в межах від 75 тисячі доларів до 150.

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А втім, Меган Маркл впевнено демонструвала як розкішні сукні з дорогими прикрасами, так і звичайні casual-образи для менш офіційних заходів. Спочатку варто підсумувати, які ж офіційні та вечірні сукні одягала майбутня королівська матуся під час мандрівок Австралією, Новою Зеландією, Фіджі і Тонга. Варто додати, що серед кольорової гами Меган Маркл віддала найбільше перевагу білим, синім та оливковим відтінкам.

Біла сукня "Blessed" dress австралійського бренду Karen Gee – 1300 доларів:

Синя сукня "Folded Sail" австралійського дизайнера Dion Lee – 850 доларів:

Сукня австралійського бренду Martin Grant – 1400 доларів:

Чорна сукня дизайнерки з Нової Зеландії Емілії Вікстед "Camila" – 2100 доларів:

Авторська біла сукня австралійського дизайнера Zimmermann – 800 доларів:

Блакитна сукня "Ginkgo" британського бренду Safiyaa – 1400 доларів:

Червона сукня британського бренду Self-Portrait – 500 доларів:

Біла сукня американського бренду Theia – 1000 доларів:

Сукня з принтом американського бренду Oscar de la Renta – в межах 5000-13000 доларів:

Оливкова сукня британського бренду Antonio Berardi – 3500 доларів:

Чорна сукня "Herve" американського дизайнера Gabriela Hearst – 2500 доларів:

Біля сукня бренду Maggie Marilyn з Нової Зеландії – 560 доларів:

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.