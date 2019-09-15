Найстрашніший в історії світу теракт у США та промова Сенцова й Зеленського на YES – відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Трагедія 11 вересня в США
У США 11 вересня 2001 року вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту. Цього дня 18 років тому 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки. Два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, ще один літак влетів у будівлю Пентагону.
Четвертий – розбився у Пенсильванії. Внаслідок теракту загинули багато людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру. Загалом загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Ще 6 тисяч людей були поранені.
Дивіться відео про теракт у США:
Сенцов та Зеленський відвідали форум YES
У Києві триває 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії. На форумі, зокрема, вже виступили звільнений з полону режисер Олег Сенцов та президент України Володимир Зеленський.
Одним із перших на форумі виступив Олег Сенцов і передав президенту символічний подарунок, який зробить багатьох українців щасливішими.
Дивіться відео з форуму YES:
В Одесі 11-річну школярку забрали в притулок просто посеред уроку
В Одесі працівники соціальної служби просто з уроку забрали 11-річну школярку на очах в однокласників. Виявилося, що юридично дівчинка – сирота. Хоча після смерті матері жила з батьком та ще чотирма братами і сестрами.
Втім, біологічний тато у свідоцтві про народження не записаний. Тож соцпрацівники забрали дівчинку до притулку.
Дивіться відео: як рідні реагують на дії соціальної служби
Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду
У Києві вже третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія". 14 вересня розпочали форум з розмов про майбутні реформи України та економічний прорив. Першим взяв слово прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який озвучив своє бачення розвитку країни.
Дивіться відео: які плани озвучив Гончарук
На що найбільше витрачають українці
За даними дослідження Державної служби статистики, українські родини більшу частину сімейного бюджету витрачають на харчування. Для порівняння у таких країнах як Данія, Британія та Німеччина середньостатистична сім'я щомісяця витрачає на харчі менше ніж 12% доходу.
Якщо вірити Держстату, у середньому українська сім'я з двох людей витрачає 3600 гривень на місяць. І майже 46% цих витрат – на харчі. Найбільше – на м'ясо, хліб, молоко та яйця. Ще близько 180 гривень іде на алкоголь та тютюн.
Дивіться відео: які озвучили результати досліджень
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