Найстрашніший в історії світу теракт у США та промова Сенцова й Зеленського на YES – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Трагедія 11 вересня в США

У США 11 вересня 2001 року вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту. Цього дня 18 років тому 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки. Два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, ще один літак влетів у будівлю Пентагону.

Четвертий – розбився у Пенсильванії. Внаслідок теракту загинули багато людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру. Загалом загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Ще 6 тисяч людей були поранені.

Дивіться відео про теракт у США:

Сенцов та Зеленський відвідали форум YES

У Києві триває 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії. На форумі, зокрема, вже виступили звільнений з полону режисер Олег Сенцов та президент України Володимир Зеленський.

Одним із перших на форумі виступив Олег Сенцов і передав президенту символічний подарунок, який зробить багатьох українців щасливішими.

Дивіться відео з форуму YES:

В Одесі 11-річну школярку забрали в притулок просто посеред уроку

В Одесі працівники соціальної служби просто з уроку забрали 11-річну школярку на очах в однокласників. Виявилося, що юридично дівчинка – сирота. Хоча після смерті матері жила з батьком та ще чотирма братами і сестрами.

Втім, біологічний тато у свідоцтві про народження не записаний. Тож соцпрацівники забрали дівчинку до притулку.

Дивіться відео: як рідні реагують на дії соціальної служби

Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду

У Києві вже третій день триває форум "Ялтинська міжнародна стратегія". 14 вересня розпочали форум з розмов про майбутні реформи України та економічний прорив. Першим взяв слово прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який озвучив своє бачення розвитку країни.

Дивіться відео: які плани озвучив Гончарук

На що найбільше витрачають українці

За даними дослідження Державної служби статистики, українські родини більшу частину сімейного бюджету витрачають на харчування. Для порівняння у таких країнах як Данія, Британія та Німеччина середньостатистична сім'я щомісяця витрачає на харчі менше ніж 12% доходу.

Якщо вірити Держстату, у середньому українська сім'я з двох людей витрачає 3600 гривень на місяць. І майже 46% цих витрат – на харчі. Найбільше – на м'ясо, хліб, молоко та яйця. Ще близько 180 гривень іде на алкоголь та тютюн.

Дивіться відео: які озвучили результати досліджень