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Найважча форма раку молочної залози: вчені знайшли спосіб лікування

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Вчені знайшли новий спосіб перемогти найбільш небезпечний різновид раку молочної залози
Вчені знайшли новий спосіб перемогти найбільш небезпечний різновид раку молочної залози / Соцмережі

Науковці з Гонконзького баптистського університету з’ясували, що метал родій можна використовувати для лікування тричі негативного раку молочної залози, який вважається однією з найбільш агресивних форм злоякісних пухлин.

Про це пише ресурс MedicalXpress з посиланням на результати відповідного дослідження.

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Так, учені встановили, що сполуки цього металу блокують активність лізин-специфічної деметилази 5А (KDM5A). Саме цей фермент інтенсивно синтезується в тканинах ракових пухлин. Також він сприяє стійкості пухлини до дії ліків.

Таким чином, препарати на основі родію пригнічують процес росту клітин і виявляють потужну протипухлинну активність.

Крім того, медики виявили меншу токсичність нового засобу, на відміну від цисплатину та доксорубіцину, які зараз широко використовуються в онкології.

Лікування, медицина, дослідження, рак, молочна залоза

Додамо, що рак молочної залози – найнебезпечніший тип злоякісних пухлин у жінок, через який у світі щорічно помирає 521 тисяча осіб. Існує три різновиди цього захворювання: естроген-рецептор-позитивний (ER-позитивний), HER2- позитивний і тричі негативний рак. Останній становить 15 відсотків від усіх випадків раку грудей і є найбільш важким для лікування.

Нагадаємо, раніше вчені з Великобританії встановили причину виникнення раку передміхурової залози.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження Медицина Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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