Найважче з ліками, – мер розповів про ситуацію в Сумах

В аптеках Сум майже не залишилося ліків. Ситуація в місті напружена.

Зранку 24 березня пролунали 4 великі вибухи. Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко, пише 24 канал.

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Наразі влада з'ясовує наслідки вибухів.

Щодо продовольства – то проблеми сьогодні є. Ми накопичуємо той запас, який повинен бути, якщо ситуація й далі ускладнюватиметься,

– сказав Лисенко.

Мер подякував підприємцям, які забезпечують свої магазини продуктами, адже зараз це спільна робота.

Водночас складніша ситуація з ліками – в аптеках їх майже не залишилося. Медикаменти намагаються розподіляти з гуманітарної допомоги через сімейних лікарів. Важливо, щоб їх отримали ті люди, які найбільше потребують.

Лисенко додав, що у лікарнях Сумах усім хворим можуть зробити гемодіаліз.

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