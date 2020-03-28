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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найважливіше про йод: в яких продуктах міститься та чому необхідний організму

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      Властивості йоду / volkovysk

      Людина отримує йод переважно з їжі. Рослинна їжа дає 30% всього йоду, продукти тваринного походження 60%. Невелика кількість йоду надходить також з повітрям і водою.

      Найбільший рівень йоду знаходиться в морській воді, тому у мешканців прибережних територій менше ризиків виникнення дефіциту – місцеві продукти багаті на природний йод. Чим далі від моря, тим більша потреба в захисті від дефіциту йоду та його наслідків.

      Раніше ми писали: Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?

      Основними джерелами йоду у харчуванні є продукти моря: морська риба – палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель. Риб'ячий жир та морські молюски і водорості. Наприклад, 100 гр сухої ламінарії (морської капусти) повністю покриває добову дозу йоду для людини. Це не означає, що кожен день слід з'їдати її саме таку кількість, адже йод міститься і в інших продуктах.

      Зі звичних нам продуктів багаті йодом червоне м'ясо, яйця, молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), овочі і фрукти. Штучно збагачені йодом продукти – йодована сіль, столова та мінеральна вода. В 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду. Вживання її у рекомендованій кількості до 5 г на добу дозволяє забезпечити потреби організму в йоді.

      Термічна обробка продуктів зменшує кількість йоду приблизно на 50 %. Тому сіль, збагачену йодом, слід додавати у вже готову страву.

      За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має йододефіцит та підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це також поширене явище у нас в Україні.

      Забезпечення йодом організму особливо важливе для вагітних та мам, що годують грудьми. Дефіцит йоду в їх харчуванні може привести до незворотних порушень в психічному та фізичному розвитку дитини.

      Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги.

      Захворювання щитоподібної залози дуже поширені, особливо серед жінок, які хворіють у кілька разів частіше, ніж чоловіки.

      Рекомендуємо: Розповідаємо про булгур: властивості та користь крупи

      Скільки йоду потрібно?

      Йод у необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом всього життя. Добова кількість залежить від віку: 90 – 120 мкг/день потрібно дітям до 12 років, для дорослих – 150 мкг йоду в день, вагітні та жінки, які годують грудьми повинні отримати 200 – 250 мкг/добу цього елементу.

      Достовірний тест, що вказує на забезпечення організму йодом – дослідження його вмісту у сечі. Якщо показник йодурії більше 100 мкг/л, ви можете бути впевненими, що у вашому харчуванні йоду достатньо.

      Автор: Світлана Фус
      Теги: Новини Здоров'я Публікації Дієти Здорове харчування
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