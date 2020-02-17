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      Найважливіше з Мюнхена: "Поки я говорю, у центрі мого Донецьку когось жорстко катують"

      0
      Станіслав Асєєв / Радіо Свобода

      Довго не міг вирішити, що написати про Мюнхенську конференцію. Зрадницький план, написаний за нашою спиною відбив всяке бажання вдаватися в побутові подробиці заходу.

      В итоге решил расшифровать только одно выступление. Мне кажется, оно предельно точно передает всю абсурдность надвигающей геополитической оттепели на фоне открытого, наглого и варварского оскала России на Востоке Украины.

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      Дочитайте, посмотрите, кто автор, сделайте перепост и покажите другим. Это вопль, который в первую очередь должны услышать и помнить мы сами.

      "У 2012 році моє рідне місто Донецьк зустрічало Чемпіонат Європи з футболу з новим аеропортом, новим залізничним вокзалом та стадіоном.

      Зараз, у 2020 році цього всього у Донецьку немає.

      Але є дещо інше. Просто в центрі міста діє спецв'язниця МГБ, яка називається "Ізоляція". Власне там я перебував 28 місяців свого полону. І саме це місце дає дуже чітке розуміння, з чим ми маємо справу, коли кажемо про нашу війну сьогодні.

      Насправді ми маємо справу не зовсім з російською агресією, коли – як це було колись – Москва дивилась на мою країну як на непогану загородну дачу. Сьогодні ми маємо справу з чимось, що взагалі немає відношення до війни.

      Бо коли ти примушуєш літню жінку заповзати під нари тільки за те, що вона підійшла до трішечки відкритого вікна або коли ти серед ночі примушуєш дорослу людину, чоловіка лаяти, наче собака просто тому що тобі так хочеться… це вже не зовсім війна. Це вже про те, чи ти взагалі людина, чи ні.

      Я кажу це не для того, щоб викликати у вас співчуття. Мені співчуття не потрібні. Співчуття потрібні тим, хто ще досі знаходить в "Ізоляції". Я розповідаю це для того, щоб, коли ми будемо вести перемовини з Російською Федерацією про наші території, ми чітко розуміли, що мова не йде про кордон чи економіку, хоча це дуже важливо складові.

      Мова йде про свободу у найвищому сенсі цього слова, яка не може бути предметом торгів!

      І коли деякі наші західні колеги не розуміють цього, бо почувають себе у безпеці завдяки тисячам домовин моїх співгромадян, то ми, українці не маємо право про це забувати! Адже кожну хвилину, просто зараз, поки я виступаю у цій світлій кімнаті у неймовірному оточенні – просто зараз у центрі мого Донецьку когось жорстко та не по-людськи катують.

      І це саме той "Колокол, который звонит по каждому".

      Станислав Асеев, 15 лютого 2020 року, Munich Security Conference

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      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Мюнхенська конференція Українці в полоні РФ Публікації
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