Найвбивчіші захворювання у світі: ТОП-5 міфів про хвороби серця

Смерть від серцево-судинних захворювань продовжує залишатись найпоширенішою у світі. І варто знати лише правдиву інформацію про ці хвроби, адже навколо них існує чимало міфів.

1. Однією з найпоширеніших думок є те, що спортсмени захищені від хвороб серця, передає Сosmo.

Та на жаль, це не так – активний спосіб життя не рятує від ризику хвороб серця, а лише зменшує його. Адже на виникнення тих чи інших захворювань також впливає спадковість, підвищений рівень холестерину та інші фактори.

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2. Побутує думка, що хвороби серця частіше вражають чоловіків. Та насправді ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи майже однаковий що у чоловіків, що у жінок.

3. Немає симптомів – немає хвороби. Це взагалі дуже хибна думка, адже жінки перед серцевим нападом можуть не відчувати болю в грудях, зате їх може боліти чи щелепа, може з'явитися задишка, нудота та блювання – і це перший небезпечний дзвіночок щодо можливого діагнозу.

4. Проблеми з серцем – тільки у людей літнього віку. На жаль, серцево-судинні захворювання серйозно "молодіють" – через сидячий спосіб життя, шкідливі звички та погане харчування.

5. За все відповідає лише генетика. Це не так, навіть людина з високою схильністю до розвитку хвороб серця може бути здоровою.

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