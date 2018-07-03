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Найвбивчіші захворювання у світі: ТОП-5 міфів про хвороби серця

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ТОП-5 міфів про хвороби серця
ТОП-5 міфів про хвороби серця / unsplash.com

Смерть від серцево-судинних захворювань продовжує залишатись найпоширенішою у світі. І варто знати лише правдиву інформацію про ці хвроби, адже навколо них існує чимало міфів.

1. Однією з найпоширеніших думок є те, що спортсмени захищені від хвороб серця, передає Сosmo.

Та на жаль, це не так – активний спосіб життя не рятує від ризику хвороб серця, а лише зменшує його. Адже на виникнення тих чи інших захворювань також впливає спадковість, підвищений рівень холестерину та інші фактори.

Читайте також: Як зміцнити здоров'я серця без ліків: відповідь вчених

2. Побутує думка, що хвороби серця частіше вражають чоловіків. Та насправді ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи майже однаковий що у чоловіків, що у жінок.

3. Немає симптомів – немає хвороби. Це взагалі дуже хибна думка, адже жінки перед серцевим нападом можуть не відчувати болю в грудях, зате їх може боліти чи щелепа, може з'явитися задишка, нудота та блювання – і це перший небезпечний дзвіночок щодо можливого діагнозу.

4. Проблеми з серцем – тільки у людей літнього віку. На жаль, серцево-судинні захворювання серйозно "молодіють" – через сидячий спосіб життя, шкідливі звички та погане харчування.

5. За все відповідає лише генетика. Це не так, навіть людина з високою схильністю до розвитку хвороб серця може бути здоровою. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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