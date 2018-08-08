Найвеселіші фото з котами, які змусять посміятися

Всесвітній день котів святкують 8 серпня. Багато наших пухнастих улюбленців здобувають славу завдяки інтернету – їхня курйозна поведінка чи гримаси отримують мільйони лайків.

Ми зробили добірку фото з котами, які вже стали легендарними.

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Кіт явно не в настрої фотографуватися

"Ви хочете про це поговорити?"

Краще не жартуйте з цим котиком

Так, їх варто боятися

Знайшов своє ідеальне місце

Акробат

"Я все про тебе знаю"

Ранкова гімнастика

Завжди здивований кіт

Кіт з котом на спині

"Людино, куди ти їдеш?!"

"А-а-а-а-а-а-а-а-а"

"Знову сніг? За що?"

"Де мій корм?"

Ніндзя-кіт

"Ні"

"Я просто присів відпочити"

"Подивіться на мій манікюр"

Не існує замаленьких коробок для котів

"Ілон, запускай ракету"

Кото-йога

"Я краще сфотографую"

"Підстрахуй мене, друже"

"Подивіться на мій брейк"

"Ча-ча раз, два, три"

Кото-диско

"Як вони примітивні"

"Не лізь в кадр, людино"