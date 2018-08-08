Найвеселіші фото з котами, які змусять посміятися
Всесвітній день котів святкують 8 серпня. Багато наших пухнастих улюбленців здобувають славу завдяки інтернету – їхня курйозна поведінка чи гримаси отримують мільйони лайків.
Ми зробили добірку фото з котами, які вже стали легендарними.
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Кіт явно не в настрої фотографуватися
"Ви хочете про це поговорити?"
Краще не жартуйте з цим котиком
Так, їх варто боятися
Знайшов своє ідеальне місце
Акробат
"Я все про тебе знаю"
Ранкова гімнастика
Завжди здивований кіт
Кіт з котом на спині
"Людино, куди ти їдеш?!"
"А-а-а-а-а-а-а-а-а"
"Знову сніг? За що?"
"Де мій корм?"
Ніндзя-кіт
"Ні"
"Я просто присів відпочити"
"Подивіться на мій манікюр"
Не існує замаленьких коробок для котів
"Ілон, запускай ракету"
Кото-йога
"Я краще сфотографую"
"Підстрахуй мене, друже"
"Подивіться на мій брейк"
"Ча-ча раз, два, три"
Кото-диско
"Як вони примітивні"
"Не лізь в кадр, людино"