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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Найвища споруда Європи з'явиться у данському містечку: як вона виглядатиме

      114 Читать новость на русском
      Найвища будівля Європи з'явиться у данському містечку
      Найвища будівля Європи з'явиться у данському містечку / dortemandrup.dk

      У невеликому данському місті Бранде, населення якого становить всього 7 тисяч осіб, збудують найвищу споруду західної Європи – 320-метровий хмарочос Bestseller Tower.

      Проект будівлі розробило бюро данської архітекторки Dorte Mandrup Arkitekter.

      Читайте також: Стріла в небо: як виглядатиме найвищий хмарочос Китаю – запаморочливі кадри

      Дозвіл на зведення хмарочоса видали у березні 2019, його будівництво планують завершити до 2023 року.

      Bestseller Tower висотою 320 метрів стане найвищою спорудою у Європі, перевершивши 307-метровий the Shard у Лондоні.

      Хмарочос матиме готель, конференц-приміщення, магазини та офіси. У будівлі буде головний офіс компанії-виробника одягу Bestseller, яка володіє такими відомими брендами як Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila та інші.

      У 1975 саме у маленькому данському містечку була заснована компанія.

      Bestseller Tower можна буде побачити з відстані 60 кілометрів, оскільки інші будівлі у цій місцевості є достатньо невисокими.

      Данія хмарочос
      Bestseller Tower стане новим найвищим у західній Європі

      Данія хмарочос Бестселлер
      У хмарочосі буде готель, магазини та офіси

      Наприкінці 2018 у данському місті Вайле закінчили будівництво незвичного житлового будинку у вигляді хвилі.

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      Теги: Новини нерухомості Архітектура Круті будівлі Данія Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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