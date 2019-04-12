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      Найвищий штучний водоспад світу відкрили в аеропорту Сінгапура: фото, від яких перехоплює подих

      1988 Читать новость на русском
      Найвищий у світі штучний водоспад відкрився в аеропорту Сінгапура
      Найвищий у світі штучний водоспад відкрився в аеропорту Сінгапура / Getty images

      Будівництво найвищого у світі критого водоспаду висотою 40 метрів завершили в головному аеропорту Сінгапура Jewel Changi Airport.

      Гігантська будівля аеропорту включає в себе не лише стійки реєстрації і зали очікування. Бюро Safdie Architects спроектувало споруду як багатофункціональний комплекс з власними визначними місцями, готелем, садами і водоспадом.

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      Комплекс Jewel Changi Airport займає загальну площу 134 тисячі метрів квадратних. 5 з 10 поверхів будівлі сховані під землею.

      аеропорт Сінгапур дах водоспад
      Дизайнерський дах аеропорту Jewel Changi Airport//Фото: Dezeen

      Його родзинкою став найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex. Він буквально спадає з круглого отвору в дизайнерському даху.

       

       

      Штучний водоспад має ще й практичну місію. Оскільки в Сінгапурі часто трапляються грози, Rain Vortex був продуманий для перекачування дощової води зі швидкістю майже 40 тисяч літрів на хвилину.

      Водоспад Сінгапур аеропорт
      Штучний водоспад в аеропорту Сінгапура//Фото: Dezeen

      водоспад аеропорт Сінгапур
      Останні приготування в аеропорту Сінгапура перед відкриттям//Фото: Dezeen

      Цей потік води охолоджуватиме повітря під куполом будівлі, а зібрану воду будуть використовувати на внутрішні потреби летовища.

      Найвищий критий водоспад в будівлі аеропорту в Сінгапурі: дивіться відео

      Пасажири діляться у соцмережах першими враженнями від побаченого.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #thejewel

      Допис, поширений Honda Tadakatsu Chan (@chandinghuat)

       

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      Теги: Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості світу авіація Круті будівлі Сінгапур
      Джерело: 24 канал
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