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Модель Кендалл Дженнер показала свою гардеробну: фото і відео

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Кендалл Дженнер показала свою гардеробну
Кендалл Дженнер показала свою гардеробну / Adidas

Американська топ-модель Кендалл Дженнер показала свою гардеробну в новій рекламній кампанії бренду Adidas Originals.

На рекламних кадрах, які зробив фотограф Ренелл Медрано, 22-річна Дженнер з'явилася в casual образах, продемонструвавши нові снікерси Arkyn від Adidas, які позиціонуються брендом, як незамінна модель взуття весни 2018 у повсякденному гардеробі сучасних модниць.

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Зйомки рекламної фотосесії проходили в нью-йоркських апартаментах Дженнер. Модель показала свою гардеробну, зазначивши, що не дивлячись на її невелику площу, вона легко вміщує її одяг.

Дженнер зізнається, що намагалася правильно організувати простір, щоб зробити гардеробну максимально компактною і одночасно місткою.

Саме тому вона відмовилася від класичних систем зберігання одягу з вішалками на користь стелажів і настінних полиць, на яких акуратно складає речі.

Нагадаємо, 22-річна Дженнер визнана найбільш високооплачуваною моделлю в світі. За даними Forbes, за рік модель заробила 22 мільйони доларів.

Теги: LifeStyle Мода Реклама
Джерело: 24 Канал
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