Найволохатіша дівчина світу вийшла заміж: вражаючі фото

Супатра Сасуфан із Таїланду, яка була офіційно визнана "найволохатішою" дівчиною у світі, поголилася і вийшла заміж.

Про це повідомляє Unilad.

Супатра Сасуфан з Бангкоку, занесена до Книги рекордів Гіннеса, як "найволохатіша дівчина світу". В іншому вона була звичайною дитиною: любила мультики, ігри з друзями, в школі – захоплювалася математикою і музикою.

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Дівчина страждає на рідкісне генетичне захворювання, синдром Амбрас, яке в народі називають "синдром вовкулаки". Навіть лазерна епіляція не допомагала дівчині позбутися небажаного волосся на обличчі і тілі.

Тільки у 17 років, знайшовши щастя зі своїм новоспеченим чоловіком, Супатра вирішила вперше поголити обличчя та тіло. Дівчина охоче ділиться фотографіями свого нового вигляду у соцмережах та отримує схвальні відгуки.

"Сама я себе не відчуваю якоюсь особливою, у мене багато друзів. Те, що я волохата, робить мене особливою. Так, були люди, які знущалися наді мною, називали "мавпячою мордою", але тепер вони так не роблять. Я абсолютно звикла до свого виду. Нічого особливого я не відчуваю, тому що завжди була такою. Тільки іноді волосся заважає дивитись, коли занадто відростає. Сподіваюся, одного разу мене вилікують", – розповіла вона.



Супатра зі своїм чоловіком