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      Топ-30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг НВ

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      Топ-30 найвпливовіших людей Львова / nv.ua

      Журнал "Новое Время" склав рейтинг 30 найвпливовіших людей Львова. Перше місце отримав мер міста Андрій Садовий.

      Експерти НВ відібрали серед тих, хто живе у Львові та проводить у місті більшу частину часу або має в ньому серйозні інтереси, тридцять знакових персонажів.

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      На думку експертів журналу, Львів має на державу найсерйозніший вплив – культурний, світоглядний, освітній, політичний, інноваційний.

      30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг

      1. Андрій Садовий, мер Львова, 51 рік;

      2. Ігор Кривецький, бізнесмен, 47 років;

      3. Ярослав Дубневич, політик, бізнесмен, 50 років;

      4. Олег Синютка, ексголова Львівської обласної держадміністрації, 49 років;

      5. Богдан Дубневич, політик, бізнесмен, 57 років;

      6. Григорій Козловський, депутат Львівської міської ради, 48 років;

      7. Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, 36 років;

      8. Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, 49 років;

      9. Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, 41 рік;

      10. Віталій Антонов, засновник OKKO Group, 56 років;

      11. Маркіян Мальський, голова Львівської обласної держадміністрації, 34 роки;

      12. Тарас Кицмей, співвласник IT-компанії Softserve, 53 роки;

      13. Геннадій Васьків, заступник голови міськради Львова, 38 років;

      14. Остап Дроздов, журналіст, 40 років;

      15. Петро Адамик, голова фракції ББП у Львівській міськраді, 50 років;

      16. Олег Онисько, головний редактор Zaxid.net, 46 років;

      17. Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, 67 років;

      18. Михайло Цимбалюк, народний депутат ВР від ВО Батьківщина, 55 років;

      19. Ярослав Рущишин, народний депутат ВР від партії Голос, 52 роки;

      20. Роман Матис, керівник управління інвестполітики Львівської облдержадміністрації, 41 рік;

      21. Петро Димінський, президент і співвласник футбольного клубу "Карпати", 64 роки;

      22. Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, 70 років;

      23. Борис (Гудзяк), президент Українського католицького університету, 59 років;

      24. Юрій Винничук, письменник, 67 років;

      25. Андрій Худо, бізнесмен, 41 рік;

      26. Мар’яна Савка, засновник Видавництва Старого Лева, 46 років;

      27. Марк Зархін, ресторатор, 55 років;

      28. Іван Спринський, активіст, 33 роки;

      29. Ярослав Грицак, історик, 59 років;

      30. Отар Довженко, медіаексперт, 38 років.

      Видання зазначає, що люди, які визначають обличчя Львова – це релігійні діячі, медійники, бізнесмени з інноваційними ідеями, а також підприємці-депутати традиційного українського типу з усіма їхні особливостями, включно із кримінальними справами щодо корупції.

      Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Андрій Садовий Новини Львова Рейтинги Новини України Новини політики
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