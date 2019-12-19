Топ-30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг НВ

Журнал "Новое Время" склав рейтинг 30 найвпливовіших людей Львова. Перше місце отримав мер міста Андрій Садовий.

Експерти НВ відібрали серед тих, хто живе у Львові та проводить у місті більшу частину часу або має в ньому серйозні інтереси, тридцять знакових персонажів.

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На думку експертів журналу, Львів має на державу найсерйозніший вплив – культурний, світоглядний, освітній, політичний, інноваційний.

30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг

1. Андрій Садовий, мер Львова, 51 рік;

2. Ігор Кривецький, бізнесмен, 47 років;

3. Ярослав Дубневич, політик, бізнесмен, 50 років;

4. Олег Синютка, ексголова Львівської обласної держадміністрації, 49 років;

5. Богдан Дубневич, політик, бізнесмен, 57 років;

6. Григорій Козловський, депутат Львівської міської ради, 48 років;

7. Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, 36 років;

8. Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, 49 років;

9. Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, 41 рік;

10. Віталій Антонов, засновник OKKO Group, 56 років;

11. Маркіян Мальський, голова Львівської обласної держадміністрації, 34 роки;

12. Тарас Кицмей, співвласник IT-компанії Softserve, 53 роки;

13. Геннадій Васьків, заступник голови міськради Львова, 38 років;

14. Остап Дроздов, журналіст, 40 років;

15. Петро Адамик, голова фракції ББП у Львівській міськраді, 50 років;

16. Олег Онисько, головний редактор Zaxid.net, 46 років;

17. Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, 67 років;

18. Михайло Цимбалюк, народний депутат ВР від ВО Батьківщина, 55 років;

19. Ярослав Рущишин, народний депутат ВР від партії Голос, 52 роки;

20. Роман Матис, керівник управління інвестполітики Львівської облдержадміністрації, 41 рік;

21. Петро Димінський, президент і співвласник футбольного клубу "Карпати", 64 роки;

22. Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, 70 років;

23. Борис (Гудзяк), президент Українського католицького університету, 59 років;

24. Юрій Винничук, письменник, 67 років;

25. Андрій Худо, бізнесмен, 41 рік;

26. Мар’яна Савка, засновник Видавництва Старого Лева, 46 років;

27. Марк Зархін, ресторатор, 55 років;

28. Іван Спринський, активіст, 33 роки;

29. Ярослав Грицак, історик, 59 років;

30. Отар Довженко, медіаексперт, 38 років.

Видання зазначає, що люди, які визначають обличчя Львова – це релігійні діячі, медійники, бізнесмени з інноваційними ідеями, а також підприємці-депутати традиційного українського типу з усіма їхні особливостями, включно із кримінальними справами щодо корупції.

Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.