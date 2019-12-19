Топ-30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг НВ
Журнал "Новое Время" склав рейтинг 30 найвпливовіших людей Львова. Перше місце отримав мер міста Андрій Садовий.
Експерти НВ відібрали серед тих, хто живе у Львові та проводить у місті більшу частину часу або має в ньому серйозні інтереси, тридцять знакових персонажів.
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На думку експертів журналу, Львів має на державу найсерйозніший вплив – культурний, світоглядний, освітній, політичний, інноваційний.
30 найвпливовіших людей Львова: рейтинг
1. Андрій Садовий, мер Львова, 51 рік;
2. Ігор Кривецький, бізнесмен, 47 років;
3. Ярослав Дубневич, політик, бізнесмен, 50 років;
4. Олег Синютка, ексголова Львівської обласної держадміністрації, 49 років;
5. Богдан Дубневич, політик, бізнесмен, 57 років;
6. Григорій Козловський, депутат Львівської міської ради, 48 років;
7. Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, 36 років;
8. Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, 49 років;
9. Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, 41 рік;
10. Віталій Антонов, засновник OKKO Group, 56 років;
11. Маркіян Мальський, голова Львівської обласної держадміністрації, 34 роки;
12. Тарас Кицмей, співвласник IT-компанії Softserve, 53 роки;
13. Геннадій Васьків, заступник голови міськради Львова, 38 років;
14. Остап Дроздов, журналіст, 40 років;
15. Петро Адамик, голова фракції ББП у Львівській міськраді, 50 років;
16. Олег Онисько, головний редактор Zaxid.net, 46 років;
17. Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, 67 років;
18. Михайло Цимбалюк, народний депутат ВР від ВО Батьківщина, 55 років;
19. Ярослав Рущишин, народний депутат ВР від партії Голос, 52 роки;
20. Роман Матис, керівник управління інвестполітики Львівської облдержадміністрації, 41 рік;
21. Петро Димінський, президент і співвласник футбольного клубу "Карпати", 64 роки;
22. Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, 70 років;
23. Борис (Гудзяк), президент Українського католицького університету, 59 років;
24. Юрій Винничук, письменник, 67 років;
25. Андрій Худо, бізнесмен, 41 рік;
26. Мар’яна Савка, засновник Видавництва Старого Лева, 46 років;
27. Марк Зархін, ресторатор, 55 років;
28. Іван Спринський, активіст, 33 роки;
29. Ярослав Грицак, історик, 59 років;
30. Отар Довженко, медіаексперт, 38 років.
Видання зазначає, що люди, які визначають обличчя Львова – це релігійні діячі, медійники, бізнесмени з інноваційними ідеями, а також підприємці-депутати традиційного українського типу з усіма їхні особливостями, включно із кримінальними справами щодо корупції.
Про найпливовіших людей світу за версією Time – читайте тут.