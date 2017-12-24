Найяскравіші меми тижня: чим потішив Миколай, зимовий апокаліпсис у Києві

Упродовж цього тижня сталося чимало подій, які потім перетворилися на меми. Так, користувачі мережі здебільшого креативили щодо вічної теми Дня святого Миколая, який випав на початок тижня, та щодо різдвяно-новорічної теми загалом. Також юзерів неабияк зацікавив снігопад у Києві та конфузи з українським робітниками. Сайт "24" пропонує Вам добірку найцікавішого з інтернету за тиждень.

Щедрий Миколай

Практично до кожного українця цього року прийшов Миколай – не оминув він увагою і українських політиків. Зокрема, так переконують українські користувачі інтернету, які вирішили пофантазувати, які саме підарунки отримали представники істеблішменту.

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Неочікуваний капєц

Так скалося, що коли сніг випадає трохи інтенсивніше, аніж зазвичай, це застає зненацька українців, зокрема комунальників. Так сталося і під час Великого снігу у Києві-2017, але у мережі зустрічають усі проблеми з усмішкою, тому і цього разу з’явилася не одна весела картинка.

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Дісталося через снігопад і українським політикам: Ірині Луценко та Віталію Кличку (останньому між іншим, двічі).

Кличко прибирає сніг: відео

Зимові конфузи по-українськи

Українські робітники-комунальники – настільки суворі, що працюють навіть у негоду зимою. Так, на Закарпатті герої інтернету асфальтували дорогу під час снігопаду, а у Черкасах топили сніг, аби укласти плитку.

Закарпаття у всій красі

Черкаси тішать

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Новорічно-різдвяні приколи

Спершу варто відзначити пародію на легендарну стрічку "Сам удома" від українського режисера Олександра Слободанюка. Так, у пародії "Сам у хаті" герої відтворили найвідоміші сцени з голлівудського хіта. А головні ролі в українській версії "Один вдома" зіграли учасники шоу "Розсміши коміка" – команда "Наш Формат".

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Перед святами не сумувала й Італія. Зокрема, тут облисіла головна ялинка Риму, яка міському бюджету обійшлась у 50 тисяч євро.

Дісталося головному символу різдвяно-новорічних свят і у Неаполі, де її невідомі викрали з популярної серед туристів Галереї Умберто I.

Таким був цей тиждень. Сподіваємось, що наступний буде не менш веселим.