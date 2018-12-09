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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Найяскравіші моменти бою Ломаченко – Педраса: фоторепортаж

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      Василь Ломаченко – Хосе Педраса
      Василь Ломаченко – Хосе Педраса / Top Rank

      У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку українець Василь Ломаченко та пуерториканець Хосе Педраса провели об'єднавчий бій, де на кону стояли два чемпіонські пояси – WBA та WBO.

      Ломаченко переміг одноголосним рішення суддів. Проте Педраса зумів дати гідний бій українському чемпіону, вистоявши всі 12 раундів.

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      Василю вдалося відправити Педрасу на настил рингу, однак суперник гідно піднявся.


      Фото: Top Rank

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      Теги: Спорт Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса Бокс
      Джерело: 24 Канал
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