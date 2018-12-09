Найяскравіші моменти бою Ломаченко – Педраса: фоторепортаж
У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку українець Василь Ломаченко та пуерториканець Хосе Педраса провели об'єднавчий бій, де на кону стояли два чемпіонські пояси – WBA та WBO.
Ломаченко переміг одноголосним рішення суддів. Проте Педраса зумів дати гідний бій українському чемпіону, вистоявши всі 12 раундів.
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Василю вдалося відправити Педрасу на настил рингу, однак суперник гідно піднявся.
Фото: Top Rank
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Джерело: 24 Канал
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