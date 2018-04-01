Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій

Тиждень, який минає, виявився багатим на новинки в світі технологій. Свої презентації провели такі компанії як Huaiwei, Xiaomi та Apple. Тож редакція "24" вирішила зробити власну підбірку найяскравіших презентацій цього тижня.

Huawei P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою камерою на ринку"

27 березня компанія Huawei презентувала свої флагманські смартфони P20 і P20 Pro. Головною особливістю телефонів є їхня камера.

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Huawei P20 наділили двомодульною камерою з роздільною здатністю 12 мегапікселів + 20 мегапікселів. Варто зазначити що 12-мегапіксельний модуль кольоровий, а 20-мегапіксельний – чорно-білий.

Huawei P20

Вже за традицією, смартфони із приставкою "Pro" показують значно кращі результати, ніж телефони звичайної серії. Huawei P20 Pro не став виключенням, і його наділили "найкращою камерою на ринку". В цієї моделі камера складається з трьох модулів, які мають роздільну здатність 40 мегапікселів, 8 мегапікселів та 20 мегапікселів. Також смартфон наділили функцією Light Fusion для якісних фотографій в умовах недостатньої освітленості. Камера має сенсор ІК-RGB та лазерну систему автоматичного фокусування. Розробники запевняють, що телефон підтримує 5-кратний оптичний зум без втрати якості фото.

Huawei P20 Pro

Камери обох смартфонів підтримують функцію Master AI. Вона за допомогою штучного інтелекту аналізує об'єкт, а потім автоматично підлаштовує налаштування камери. А за допомогою технології Huawei AIS користувачі зможуть робити фото, тримаючи телефон в руках з витримкою в цілих 6 секунд. Жоден інший телефон на це нездатний.

Xiaomi Mi Gaming – ігровий ноутбук за доступною ціною

Компанія Xiaomi вирішила випустити перший власний ігровий ноутбук Mi Gaming. Варто зазначити, що Xiaomi продаватиме ноутбук в двох комплектаціях.

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Mi Gaming оснащений 15,6-дюймовим екраном із роздільною здатністю Full-HD. Товщина ноутбука складе всього 2 сантиметри, а вага 2,7 кілограма.

Xiaomi Mi Gaming

Топова версія отримає 16 ГБ оперативної пам'яті, графіку NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD та жорсткий диск на 1 ТБ. Також Xiaomi презентували варіант з графікою NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD/HDD місткістю 128 ГБ/1 ТБ відповідно.

Компанія акцентувала увагу на системі охолодження ноутбука. Площа розсіювання тепла збільшена на 50%, теплопровідність збільшена на 25%, використані ультратонкі металеві лопаті для кулерів. Також виробник повідомив, що ноутбук Mi Gaming Laptop оснащений аудіосистемою Dolby Panorama Sound.

Клавіатура має сподобатись геймерам

Ціна топової версії складе 1440 доларів (близько 39 тисяч гривень), а бюджетний варіант вам обійдеться в 956 доларів (25 тисяч гривень).

Apple iPad 9.7 (2018) – бюджетний планшет

27 березня в Чикаго компанія Apple презентувала свій найдоступніший iPad 9.7. Ціна нового планшету складе всього 329 доларів (близько 8600 гривень).

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iPad 9.7. (2018)

Розробники наділили девайс 9,7-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1536 х 2048 пікселів, сканером відбитків пальців Touch ID (першого покоління), 4-ядерним процесором Apple A10 Fusion (використовується в iPhone 7 і iPhone 7 Plus), камерою FaceTime з підтримкою запису HD-відео, основний 8 Мп камерою, LTE-модемом зі швидкістю передачі даних до 300 Мбіт/с, а також 2 ГБ оперативної пам'яті.

Планшет створений для школярів та студентів

Планшет сумісний з технологією доповненої реальності AR, якою власники iPhone, iPad і iPod Touch можуть користуватись після релізу операційної системи iOS 11 в 2017 році.

Безрамковий Xiaomi Mi MIX 2S – потужний та стильний

Передня частина Mi MIX 2S мало чим відрізняється від попередника: розробники залишили рамки навколо дисплея, а фронтальну камеру розмістили нижче екрана.

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Функція розблокування за сканом обличчя так і залишилась недоступною у смартфонах Xiaomi. Однак Xiaomi Mi Mix 2S отримав систему штучного інтелекту, за допомогою якого він може розрізнити об'єкти в кадрі (люди, небо та інше) та налаштувати відпоповідний режим зйомки камери. Також за допомогою штучного інтелекту смартфон може перекладати текст, який ви фотографуєте.

Зворотна сторона Mi MIX 2S має більш очевидні відмінності, зокрема подвійну камеру розмістили у верхньому лівому кутку, як у iPhone X. При цьому сканер відбитків пальців залишився на звичному місці.

До речі, вперше у смартфоні Xiaomi з’явилася бездротова зарядка. Вона реалізована за поширеним стандартом Qi.

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2S нагородили 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,45 ГГц та графічним прискорювачем Adreno 540. Також смартфон має 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 64, 128 або 256 ГБ вбудованої.

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У Китаї версія Mi MIX 2 з 6/64 ГБ становить 527 доларів (близько 13 830 гривень), а версія з 6/128 ГБ коштує 575 (близько 15 100 гривень). Версію з 6 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ просторів можна придбати за 639 доларів (близько 16 800 гривень), а з 8 Гб оперативної пам’яті – в 750 доларів (близько 19 700 гривень).