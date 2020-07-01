У 2018 року Мустафу Найєма, який тоді був народним депутатом, побили троє невідомих – це трапилося у центрі Києва. Розгляд справи тривав понад 2 роки. Днями суд повністю виправдав нападників. Як Найєм коментує таке рішення – читайте далі.

На останнє засідання у справі Мустафу Найєма взагалі не запросили. Про це він розповів у ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

Детальніше Суд повністю виправдав трьох чоловіків, які напали на ексдепутата Мустафу Найєма

Крім цього, за його словами, судді також не дослідили усіх доказів. А головний їх аргумент був таким: мовляв – так, є відео, на якому все видно, але воно оформлене документально неправильно.

Дивіться відео нападу з камери спостереження:



Найєм зазначив, що не надаватиме оцінки діям суддів. Але сподівається, що це зробить Верховний суд України та Європейський суд з прав людини – адже адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

"Мені здається, що ми всі – родина, друзі та ті, хто були поруч – пройшли цей конфлікт спокійно. Без вимагань або намагання скористатися системою. Я не дзвонив жодному прокуророві, жодному судді", – наголосив він.

Це при тому, що я знаю багатьох людей. Ба більше, мені пропонували домовитися, переговорити. Але ми принципово на це не йшли. Тому ми точно діємо до кінця,

– запевнив Найєм.

Й підкреслив, що питання полягає в іншому. Адже є суддя, який ухвалив таке рішення, та люди, які не дослідили доказів. "Чи розуміють вони, що завтра їх, їхню доньку чи сина можуть побити на вулиці? Вони ляжуть в лікарню і ніхто не доведе правди. От це страшніше", – сказав він.

Найєм пояснив: про це потрібно говорити, тому він буде оскаржувати рішення суду. Адже питання не в тому, аби довести чиюсь вину. А в тому, аби домогтися справедливості. На його думку, в апеляції вже все буде зрозуміліше. А далі – вимагатиме відшкодування і діятиме згідно з процедурою.

"Водночас ми з нашими юристами виграємо суди на користь наших компаній. Тож сказати, що всі судді погані – теж неправда. Але от є конкретний прояв: 2 роки триває суд, а потім кажуть – вибачте, ми не бачимо провини людей, які очевидно були причетні", – підсумував він.

Що відомо про напад на Мустафу Найєма: коротко