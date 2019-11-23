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      Найєм про свою роботу в Укроборонпромі: "Я не буду займатися продажем зброї"

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      Мустафа Найєм розповів, чим саме займатиметься в Укроборонпромі / 24 канал

      Екснардеп та чинний заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що на своїй посаді в компанії не займатиметься виробництвом і продажем зброї. До кола його обов’язків також не входить боротьба з корупцією.

      "Моє основне завдання – допомагати компаніям-учасникам концерну в їх комунікації з органами влади, в тому числі, з регуляторами, правоохоронними органами та основними держзамовниками. Здебільшого це робота в юридичній площині і в частині координації різних департаментів і підприємств державного концерну", – пояснив Найєм у своєму телеграм-каналі.

      До теми: Підприємства Укроборонпрому проводитимуть певні закупівлі через систему ProZorro

      Він також анонсував, що з 25 листопада розповідатиме українцям про хроніки Укроборонпрому: що відбувається в компанії, "куди ми йдемо, якою бачимо компанію в майбутньому, (будемо) дякувати тим, хто нам допомагає, і робити відомими тих, хто чинить опір і заважає".

      І так, це правда, що ми активно готуємося до корпоратизації і зміну бренду – незважаючи на гарне втілення, щит головної оборонної компанії країни поки ще трохи дірявий,
      – додав Найєм.

      Найєм опублікував цифри Укроборонпрому:

      • 68 863 працівників;
      • 137 підприємств, з яких 28 – конструкторські бюро, 46 – збиткові, 16 перебувають у процесі ліквідації, а 21 – на окупованих територіях;
      • 1,5 мільярда гривень боргу по зарплаті, з якого майже половина припадає на "Харківський авіаційний завод";
      • 19 247 будинків, споруд і земельних ділянок загальною площею 5,5 тисячі гектарів;
      • 583 кримінальних провадження на загальну суму збитків майже в мільярд гривень;
      • 34% всього оборонного замовлення країни, що вдвічі менше, ніж у 2014 році;
      • 800 мільйонів доларів щорічного експорту, велика частка якого – ремонти техніки і озброєнь радянського періоду.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Мустафа Найєм
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