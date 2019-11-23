Найєм про свою роботу в Укроборонпромі: "Я не буду займатися продажем зброї"

Екснардеп та чинний заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що на своїй посаді в компанії не займатиметься виробництвом і продажем зброї. До кола його обов’язків також не входить боротьба з корупцією.

"Моє основне завдання – допомагати компаніям-учасникам концерну в їх комунікації з органами влади, в тому числі, з регуляторами, правоохоронними органами та основними держзамовниками. Здебільшого це робота в юридичній площині і в частині координації різних департаментів і підприємств державного концерну", – пояснив Найєм у своєму телеграм-каналі.

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Він також анонсував, що з 25 листопада розповідатиме українцям про хроніки Укроборонпрому: що відбувається в компанії, "куди ми йдемо, якою бачимо компанію в майбутньому, (будемо) дякувати тим, хто нам допомагає, і робити відомими тих, хто чинить опір і заважає".

І так, це правда, що ми активно готуємося до корпоратизації і зміну бренду – незважаючи на гарне втілення, щит головної оборонної компанії країни поки ще трохи дірявий,

– додав Найєм.

Найєм опублікував цифри Укроборонпрому: